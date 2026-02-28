Γιάννης Σαββιδάκης: Έκανα παύση στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας, αλλά δεν μου έκανε καλό

Στην απόφαση που πήρε πριν χρόνια να κάνει μία παύση στην καριέρα του, αναφέρθηκε ο Γιάννης Σαββιδάκης, δηλώνοντας πως η συγκεκριμένη κίνηση δεν τον βοήθησε επαγγελματικά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», που προβλήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, μίλησε μεταξύ άλλων για την επιλογή του να απομακρυνθεί από τα φώτα, όταν έγινε πατέρας, αλλά και για τα χρόνια της τηλεοπτικής του παρουσίας.

Ο Γιάννης Σαββιδάκης εξήγησε ότι η προσωρινή παύση της καριέρας του λόγω της δημιουργίας οικογένειάς, δεν λειτούργησε θετικά σε ό,τι αφορά την πορεία του στη μουσική: «Έκανα παύση στην καριέρα μου, όταν έκανα τα παιδιά μου, αλλά δεν μου έκανε καλό. Όταν κάνεις παύση και λείπεις από την τηλεόραση και τα δρώμενα, είναι σαν να έχεις φύγει από τη ζωή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής σχολίασε για τις έντονες στιγμές δημοφιλίας που έζησε τη δεκαετία του 1990 και για την αγάπη που δεχόταν από το κοινό: «Τη δεκαετία του 1990 δεχόμουν τα γράμματα σε σακούλες, κάποια από τα οποία τα έχω κρατήσει μέχρι σήμερα. Εκείνα τα χρόνια τα θυμάμαι με νοσταλγία. Ξεκίνησα από την ΕΡΤ κάνοντας τη σειρά “Μικροί μεγάλοι”, η πρώτη δουλειά της Μιρέλλας Παπαοικονόμου. Ο Γιάννης Μπέζος μου πρότεινε να παίξω στης “Ελλάδος τα Παιδιά” και να γράψω και τη μουσική».

Ο ίδιος θυμήθηκε και το κλίμα που επικρατούσε τότε στον χώρο της τηλεόρασης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των συντελεστών, ενώ σχολίασε και το ενδεχόμενο συνέχειας της επιτυχημένης σειράς, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε να συμβεί: «Περάσαμε τόσο ωραία τότε, δεν υπήρχε ανταγωνισμός και φτάσαμε σε ένα σημείο που γίναμε όλοι πρωταγωνιστές. Υπήρξαν μετά προτάσεις και για άλλες σειρές, κάποιες ήταν καλούτσικες, αλλά οι περισσότερες ήταν άλλου τύπου. Δεν θα μπορούσε να γίνει σίκουελ του σίριαλ, γιατί λείπει ο Κώστας Ευριπιώτης».