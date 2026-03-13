Γιάννης Πουλόπουλος: Είμαστε 16 χρόνια μαζί με τον σύζυγό μου – Μας φαντάζομαι στο μπαλκόνι να αγναντεύουμε τη θάλασσα

Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν καλεσμένος στο “Πρωινό” την Παρασκευή (13/03), για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τον Γιώργο Λιάγκα.

Από την κουβέντα τους δεν θα μπορούσε να λείψει και το κομμάτι της προσωπικής ζωής του δημοσιογράφου.

«Όταν αποφάσισα να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή, εννοείται ότι τα μηνύματα που δέχτηκα ήταν αρνητικά. Θέλω να σου πω ότι όταν κάποιος θέλει να με χτυπήσει ή να πει κάτι αρνητικό, δεν θα πει “α ο αδιάβαστος” ή “αυτός που δεν ξέρει τι του γίνεται”, αυτά δεν θα το πει κανένας. Θα πουν αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ αποφάσισα φέτος να μην εργαστώ. Και με ενόχλησε κάποια στιγμή που διάβασα σε ένα σχόλιο στο Πρώτο Θέμα, που αναφέρθηκαν στον Μουτσινά, ο οποίος είπε κάποια στιγμή αν θυμάσαι ότι δεν έχω σκοπό να κάνω κάτι στην τηλεόραση, και γράψαν από κάτω ότι “έλα φίλε μου δεν είναι αυτό, είναι ότι απλά η “woke agenda” έχει ξεπεραστεί, οπότε σε διώξανε και σένα, όπως και τον άλλον που έχει το όνομα του γνωστού τραγουδιστή”.

Και λέω, ξέρεις κάτι; Εγώ αν αποφάσισα να μιλήσω για αυτό το πράγμα, μίλησα ακριβώς γιατί υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία έχουν στο μυαλό τους ότι δεν μπορούν να κάνουν πράγματα. Κάποια στιγμή θυμάμαι να έχω μια κουβέντα με τον Γιώργο τον Καπουτζίδη, που μου λέει ότι “ξέρεις ρε συ Γιάννη, δυστυχώς ακόμα και τώρα τους ομοφυλόφιλους τους έχουν στο μυαλό τους ότι θα πρέπει να δουλέψουν ή στη μόδα ή στην κομμωτική, δεν πάει το μυαλό τους ότι μπορεί να κάνεις μια επιχείρηση, να γίνεις επιχειρηματίας”. Εγώ λοιπόν ο λόγος που βγήκα μπροστά και είπα αυτό το πράγμα, είναι ότι εγώ δεν θα δεχτώ κανέναν να πει ότι επειδή έχω αυτόν τον προσανατολισμό δεν μπορώ να κάνω πράγματα στη ζωή μου. Και κι ας έφαγα ξύλο, γιατί έφαγα ξύλο. Δηλαδή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ‘μαι σε μια καθημερινή εκπομπή και να βγαίνει ο παπάς και να με βρίζει», είπε αρχικά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

«Είμαστε 16 χρόνια μαζί με τον σύζυγό μου και τα κλείσαμε τώρα, το Φεβρουάριο. Σίγουρα έχω περάσει και την περίοδο των “one night stand” ψάχνοντας να βρω το ιδανικό, αλλά με το που το βρήκα, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι μ’ αυτόν τον άνθρωπο, με το που γνωριστήκαμε, ήταν τόσο, τόσο κεραυνοβόλο που το κατάλαβα ότι είναι ο άνθρωπός της ζωής μου», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος και συνέχισε:

«Δηλαδή ήτανε από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Δηλαδή θυμάμαι να περπατάω στο δρόμο και να νομίζω ότι πατάω σε σύννεφα. Αυτό δεν μου ‘χει ξανατύχει. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο συναίσθημα 16 χρόνια μετά, αλλά ξέρεις κάτι; Άμα με ρωτήσεις την προβολή που κάνω στο μέλλον, είναι να ‘μαστε χεράκι χεράκι στο μπαλκόνι μας και να βλέπουμε τη θάλασσα. Αυτό».