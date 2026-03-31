Γιάννης Πάριος: Η επί σκηνής αφιέρωση στη Μαρινέλλα – “Ούτε το όνομά της δεν μπορώ να πω, δεν ξεχνιέται ποτέ”

Το δικό του «αντίο» στη Μαρινέλλα είπε από σκηνής ο Γιάννης Πάριος, τονίζοντας ότι η σπουδαία ερμηνεύτρια δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Θέατρο Παλλάς, το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση του με τη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, το Σάββατο, στο σπίτι της.

Ο Γιάννης Πάριος, που είχε συνεργαστεί μαζί της και τους συνέδεε μια μακροχρόνια φιλία, επέλεξε να την τιμήσει δημόσια, κάνοντας ειδική αναφορά κατά τη διάρκεια της συναυλίας του.

Όπως είπε εμφανώς συγκινημένος: «Ήταν γυναίκα του γλεντιού. Η γυναίκα του γλεντιού. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Έχω δουλέψει πάρα πολύ μαζί της. Μα πάρα πολύ. Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που μπορώ να μιλάω, αλλά δε μιλάω. Μια φορά μίλησα. Τα άλλα είναι σόου. Ένας άνθρωπος, σαν τον άνθρωπο που μιλάμε, ούτε το όνομά της μπορώ να πω, δεν ξεχνιέται ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ».

Στη συνέχεια, ερμήνευσε το εμβληματικό τραγούδι της Μαρινέλλας, «Καμιά φορά».

Δείτε το βίντεο