Γιάννης Νταλιάνης: Πέθανε ο αδερφός του ηθοποιού – “Κώστα καλό σου ταξίδι” έγραψε συντετριμμένος

THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Νταλιάνης παραμένει συντετριμμένος από την απώλεια του αδερφού του.

Με μια λιτή ανάρτηση στο Facebook, με τη φωτογραφία του αδερφού του, προσπαθεί να εκφράσει την οδύνη του.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Νταλιάνης δημοσίευσε μία φωτογραφία του αδερφού του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, γράφοντας στη λεζάντα: «Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε επίσης για τον θάνατο του Κώστα Νταλιάνη μέσα από ανάρτηση στο δικό του προφίλ στο Facebook, σημειώνοντας: «Έφυγε ο Κώστας Νταλιάνης θεατράνθρωπος και σεμνός εργάτης του θεάτρου, συνιδρυτής του “Θεάτρου της Άνοιξης” και των “Μοντέρνων Καιρων”, καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου».

Παράλληλα ανακοίνωσε τον θάνατο της Ιωάννας Παπαντωνίου, της πρώτης γυναίκας σκηνογράφου στην Επίδαυρο και της Γιολάντας Σιακούλη, ηθοποιού του Εθνικού Θεάτρου.

Ο Κώστας Νταλιάνης ήταν Έλληνας σκηνοθέτης και δάσκαλος θεάτρου. Γεννήθηκε στον Βόλο, σπούδασε Οικονομικά και θέατρο στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη, ενώ συνέχισε σπουδές σκηνοθεσίας και δραματολογίας στη Βόννη της Γερμανίας. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης» (1977) και συνιδρυτής του θεάτρου «Μοντέρνοι Καιροί», με το οποίο ανέπτυξε σημαντική σκηνοθετική δραστηριότητα, ενώ έχει διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής σε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου και Βόλου.

Από το 1996 δίδασκε υποκριτική σε δραματικές σχολές και ήταν συνιδρυτής, μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου, της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί». Είχε πραγματοποιήσει περίπου σαράντα πέντε σκηνοθεσίες στο θέατρο, μεταφράσει θεατρικά έργα και συνεργαστεί σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και διεθνείς παραγωγές.

