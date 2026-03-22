Γιάννης Κότσιρας: Σεβαστείτε τη νοημοσύνη μου, μη μου στέλνετε τραγούδια που έχουν φτιαχτεί μέσω AI

Ο Γιάννης Κότσιρας θέλησε να κάνει ένα δημόσιο ξεκαθάρισμα προς όλους τους επίδοξους δημιουργούς τραγουδιών.

Όπως κατήγγειλε ο γνωστός καλλιτέχνης, κάποιοι του στέλνουν τραγούδια, τα οποία έχουν φτιαχτεί μέσω AI εφαρμογών και τα παρουσιάζουν για δικά τους.

Μέσω μίας ανάρτηση που έκανε στο Instagram το πρωί της Κυριακής (22/03), τόνισε ότι ο ίδιος είναι πολύ καλός γνώστης της τεχνολογίας και όταν λαμβάνει κομμάτια που έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης το καταλαβαίνει αμέσως.

Επίσης, ο Γιάννης Κότσιρας δήλωσε ότι αυτά τα τραγούδια τα σβήνει αμέσως.

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα ήθελα να κάνω μια δημόσια παράκληση. Μη μου στέλνετε τραγούδια που έχουν φτιαχτεί μέσω εφαρμογών AI όπως το Suno, το Udio, Mureca κλπ. Δυστυχώς τα καταλαβαίνω από το πρώτο άκουσμα και τα σβήνω.

Οι εφαρμογές αυτές δεν έγιναν για να θεωρούν όλοι ότι έγιναν ξαφνικά συνθέτες και στιχουργοί. Έγιναν για διασκέδαση και για να βοηθήσουν, σε κάποιες περιπτώσεις, στην μουσική παραγωγή.

Εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ μην μου στέλνετε τέτοια τραγούδια. Και κυρίως μην μου τα στέλνετε λέγοντας ότι τα έχετε γράψει εσείς. Είμαι πολλά χρόνια technology freak και το αντιλαμβάνομαι αμέσως.

Σας παρακαλώ σεβαστείτε την επιθυμία μου, τον χρόνο μου, την καλή μου διάθεση να ακούω όλα όσα μου στέλνετε αλλά κυρίως σεβαστείτε τη νοημοσύνη μου.

Σας ευχαριστώ πολύ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάννης Κότσιρας.