Γιάννα Σταυράκη: Πήγα και έπαιξα με τα σωληνάκια που είχα από το χειρουργείο, μόνο η ενδυματολόγος το γνώριζε στο γύρισμα

Με αφορμή την παράσταση “Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν” στο θέατρο Εν Αθήναις, η Γιάννα Σταυράκη έδωσε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η έμπειρη ηθοποιός μίλησε για την γενναία μάχη που κλήθηκε να δώσει στο παρελθόν με τον καρκίνο και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή άλλαξε τη ζωή της.

Πριν από χρόνια είχατε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία σας. Τι συνέβη;

Ναι, πριν δεκαπέντε χρόνια έπαθα καρκίνο. Ήταν τότε που παιζόταν η σειρά “Λίτσα.com”. Τη δεύτερη χρονιά, αμέσως μετά το χειρουργείο, έπρεπε να παίξω χωρίς να το έχω ανακοινώσει σε κανέναν. Πήγα και έπαιξα με τα σωληνάκια που είχα από το χειρουργείο. Μόνο η ενδυματολόγος μου το γνώριζε, γιατί έπρεπε να με ντύσει. Όλα πήγαν καλά, γιατί είχα πολύ θετική ψυχολογία και αποφασιστικότητα να συνεχίσω τη δουλειά μου. Έπαθε σοκ τότε το κορίτσι όταν με είδε με τα σωληνάκια. Αλλά μου έδωσε τον λόγο της ότι δεν θα το μάθει κανείς.

Πως σας επηρέασε αυτή η εμπειρία;

Άλλαξε πολλά μέσα μου. Άλλαξα τρόπο σκέψης και κοσμοθεωρία. Άρχισα να εκτιμώ τη στιγμή, κάθε στιγμή έχει τεράστια αξία. Προσπαθώ να βλέπω τους ανθρώπους με τα καλά τους στοιχεία και να παίρνω από κάθε άνθρωπο ό,τι θετικό υπάρχει. Γιατί πιστεύω ότι όλοι έχουν ένα καλό κομμάτι μέσα τους, όσο περίπλοκοι κι αν φαίνονται.