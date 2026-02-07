Γιάννα Σταυράκη για τον μοναχό γιο της: Αρχικά με φόβισε η απόφασή του, αλλά τον εμπιστευόμαστε και ξέραμε ότι θα αγωνιστεί στη ζωή του

Μια απόφαση που αρχικά φόβισε τη Γιάννα Σταυράκη ήταν η επιλογή του γιου της να ασπαστεί τον μοναχισμό, η ίδια ωστόσο αποδέχτηκε τη ζωή του, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύεται και πως γνώριζε ότι το παιδί της θα επιλέξει έναν δύσκολο δρόμο.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και αναφέρθηκε στην απόφαση του γιου της, σε νεαρή ηλικία, να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού. Η Γιάννα Σταυράκη περιέγραψε ότι, στην αρχή, η επιλογή αυτή την αιφνιδίασε, ωστόσο τόνισε πως η οικογένεια είχε εμπιστοσύνη στο παιδί της και πίστευε ότι θα σταθεί συνεπής σε μια απαιτητική πορεία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η σχέση και η επικοινωνία τους δεν διακόπηκαν, ακόμη κι όταν εκείνος ζούσε μακριά.

Για την πρώτη της αντίδραση είπε: «Το έχω πει χιλιάδες φορές. Αρχικά με φόβισε, γιατί ο μοναχισμός έρχεται εντελώς κόντρα στις απαιτήσεις των καιρών και στα όνειρα που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους: να γίνουν γιατροί, δικηγόροι ή να εκπληρώσουν τα δικά μας σχέδια. Όμως, επειδή είχαμε εμπιστοσύνη στο παιδί μας, ξέραμε πως ό,τι κάνει θα το κάνει σωστά. Ήξερα ότι ο δρόμος είναι δύσκολος και απαιτεί αφοσίωση, αλλά ήμουν βέβαιη ότι θα γίνει σωστός μοναχός. Τον εμπιστευόμαστε απόλυτα και ξέραμε ότι θα αγωνιστεί στη ζωή του».

Η Γιάννα Σταυράκη σημείωσε ότι η επαφή τους παραμένει σταθερή και αδιάλειπτη από την ημέρα που ο γιος της πήγε στο Άγιον Όρος μέχρι και σήμερα. Περιέγραψε ακόμη, ότι υπήρξαν περίοδοι που η επικοινωνία ήταν πιο εύκολη λόγω απόστασης, όπως όταν βρέθηκε στη Νάξο, ενώ τόνισε ότι το παιδί της αξιοποιεί τον χρόνο του για σπουδές και πνευματική ζωή, έχοντας ολοκληρώσει την Ψυχολογία.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός δήλωσε: «Πάντα μιλάμε μαζί του. Από τότε που πήγε στο Όρος μέχρι και σήμερα η επικοινωνία μας δεν έχει κοπεί ποτέ. Όταν πήγε στη Νάξο ήταν πιο εύκολο, γιατί πηγαίνω τα καλοκαίρια και περνάμε υπέροχα. Εκμεταλλεύεται τον χρόνο του για τις σπουδές και τις πνευματικές του δραστηριότητες. Τελείωσε την Ψυχολογία και καθοδηγεί πολλά νέα παιδιά. Η αγάπη μας εκμηδενίζει την απόσταση».