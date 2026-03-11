MENOY

LIFESTYLE

Γεράσιμος Γεννατάς: Ξέρω πάρα πολλούς που δεν έχουν μετακινηθεί με το metoo

Με αφορμή την έντονη θεατρική του παρουσία την φετινή σεζόν, ο Γεράσιμος Γεννατάς παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου αυτή την εβδομάδα.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στις αλλαγές που ενδεχομένως έφερε το κίνημα metoo στον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και στον τίτλο που θα έγινε στη σημερινή εποχή.

Πιστεύεις ότι το metoo στην Ελλάδα το χειριστήκαμε σωστά;

Ο χρόνος θα δείξει. Εκείνο που λέω είναι ας αναρωτηθούμε. Εμείς ουσιαστικά μέσα μας έχουμε μετακινηθεί; Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν έχουν μετακινηθεί. Λένε ακριβώς τα ίδια, ό,τι έλεγαν. Βεβαίως, βλέπω ότι υπήρχε κέρδος από όλη αυτή την ιστορία.

Οι άνθρωποι μιλούν. Σε ένα μεγάλο φάσμα υπάρχει μια μετακίνηση, ότι έχει δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος να πει κάτι. Αλλά δυστυχώς μέχρι εκεί. Για να αλλάξουμε μέσα μας, θέλει πολύ δρόμο ακόμα. Καλώς έγινε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε μέσα μας.

Αν έπρεπε να βάλεις έναν τίτλο στην εποχή μας, ποιος θα ήταν;

Θα έλεγα πως “είναι ο καιρός των χαμένων ζωών ή ο καιρός μιας χαμένης ζωής”. Είναι σαν να χάνεται η ζωή μας αυτές τις δεκαετίες. Τις δυο, τρεις τελευταίες δεκαετίες ζούμε συνεχώς μέσα σε ένα πρόβλημα που όλο μεγαλώνει, όλο επεκτείνεται. Δεν λύνεται.

Γεράσιμος Γεννατάς

