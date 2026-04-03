Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Κατερίνα Καινούργιου, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κάλλιας Καρτσάκη στο TLIFE.

Η παρουσιάστρια του Alpha γέννησε το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου, με καισαρική τομή στο μαιευτήριο Ρέα, υπό την επίβλεψη του μαιευτήρα Αλέξανδρου Τζεφεράκου. Το νεογέννητο ζυγίζει 2 κιλά και 600 γραμμάρια, ενώ τόσο η ίδια όσο και το μωρό χαίρουν άκρας υγείας.

Η χαρά για το ζευγάρι είναι μεγάλη, με την Κατερίνα Καινούργιου να ζει μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της, κρατώντας στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έγινε γνωστή στις αρχές του 2024 και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια δυνατή προσωπική και συναισθηματική σύνδεση. Μάλιστα, τον Μάιο του 2025 ο επιχειρηματίας της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι, ενώ λίγους μήνες αργότερα υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.