Γενέθλια στον “αέρα” για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η έκπληξη των συνεργατών και η συγκίνηση με την ευχή της κορούλας της: “Τώρα με γονατίσατε”

Τα γενέθλιά της στον τηλεοπτικό “αέρα” γιόρτασε η Ιωάννα Μαλέσκου το πρωί του Σαββάτου (14/2). Οι συνεργάτες της παρουσιάστριας του ΟΡΕΝ της ετοίμασαν μία γλυκιά και ξεχωριστή έκπληξη, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να της φέρνει μία γενέθλια τούρτα και την ίδια να δέχεται ευχές από όλους.

Μάλιστα, η ομάδα του “Ραντεβού το ΣΚ” είχε προετοιμάσει για εκείνην ένα βίντεο με ευχές από αγαπημένα της πρόσωπα, ένα από τα οποία είναι και η μονάκριβη κόρη της, Μαρίλια.

Όπως ήταν λογικό, βλέποντας το συγκεκριμένο απόσπασμα, η Ιωάννα Μαλέσκου ευχαρίστησε όλους όσοι φρόντισαν για το αποτέλεσμα και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Σας ευχαριστώ πολύ, είστε η τηλεοπτική μου οικογένεια και σας αγαπώ πολύ», είπε αρχικά η παρουσιάστρια και λίγο αργότερα πρόσθεσε:

«Τώρα με γονατίσατε… Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ, είναι δικοί μου άνθρωποι αυτοί στο βίντεο και νιώθω ευγνώμων που σας έχω μαζί μου ενώ μεγαλώνω».