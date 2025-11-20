Γ. Λιάγκας για σύλληψη Ματσούκα: Την ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι φίλη μου – Έχω μουδιάσει

Σε άβολη θέση βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Πέμπτης, όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έγινε γνωστή η είδηση για την σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα, η οποία παραβίασε τον Κ.Ο.Κ. το βράδυ της Τετάρτης. Αρχικά, ο παρουσιαστής έβγαλε το θέμα με την σκιά της ηθοποιού, δίχως να αναφέρει το όνομά της.

«Ξέρεις τι γίνεται; Τρελαίνεσαι γιατί ρε παιδί μου… την ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι φίλη μου. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Έχω μουδιάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας. «Πάμε σε διαφημίσεις λίγο για να συνέλθω», πρόσθεσε λίγο αργότερα.

Μετά την επιστροφή από το διαφημιστικό διάλειμμα, όταν το όνομα της ηθοποιού αναφέρθηκε κανονικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Είναι πολύ ωραία οι επώνυμοι και οι δημοφιλείς να αποκαθηλώνονται, αλλά να δούμε ποιο είναι το πραγματικό λάθος».