Φώτης Σεργουλόπουλος για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία: “Τέλος, αυτό είναι”

Tην απόφαση-σταθμό της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε συνταγματικό τον νόμο για τον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, σχολίασαν το πρωί της Δευτέρας (23/3) ο Φώτης Σεργουλόπουλος και οι συνεργάτες του στην ΕΡΤ.

Το δικαστήριο απέρριψε προσφυγές εκκλησιαστικών οργανώσεων και με ισχυρή πλειοψηφία 19 ψήφων υπέρ έναντι 6 κατά επικύρωσε τη νομιμότητα της υιοθεσίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπει την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας για τα συγκεκριμένα ζευγάρια.

«Το ΣτΕ επιβεβαίωσε αυτό το οποίο είχε δοθεί σαν δικαίωμα ανθρώπινο στους ανθρώπους που θέλουν να αποφασίσουν να είναι ζευγάρι. Και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα επίπεδο πολύ καλό νομοθετικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

«Γενικά ήταν πολύ υπέρ αυτή η απόφαση του ΣτΕ, ότι δηλαδή τέλος, αυτό είναι», υπογράμμισε ο παρουσιαστής, που έχει επίσης αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας και το μεγαλώνει ως μονογονεϊκή οικογένεια.

Κατά την απόφαση της πλειοψηφίας της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας, η υιοθεσία ανηλίκου από έγγαμα ομόφυλα ζευγάρια «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Αναφορικά με το Προεδρικό διάταγμα για το γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, το δικαστήριο έκρινε ότι «δεν θίγονται οι κανόνες και παραδόσεις της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας σχετικά με την τέλεση γάμου και δημιουργία οικογένειας, η τήρηση των οποίων εξακολουθεί να επαφίεται στην ελεύθερη συμμόρφωση των πιστών Χριστιανών Ορθόδοξων πολιτών».

Η απόφαση με αριθμό 392/2026 ελήφθη κατά πλειοψηφία (μειοψήφισαν έξι Σύμβουλοι) προεδρεύοντος του Προέδρου του ΣτΕ Μιχάλη Πικραμμένου και εισηγήτρια τη Σύμβουλο Αναστασία – Μαρία Παπαδημητρίου.