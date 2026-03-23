Φώτης Σεργουλόπουλος: Φοβήθηκα, έχω βάλει υπεύθυνο να σβήσει το Facebook μου όταν πεθάνω

Συζήτηση γύρω από τα social media και τη ρύθμιση του Facebook για τους χρήστες μετά τον θάνατό τους άνοιξαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά στον αέρα της εκπομπής τους.

Το πρωί της Δευτέρας (23/3) το δίδυμο της ΕΡΤ, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη της Αντιγόνης Κουλουκάκου, αναφέρθηκε στη χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφορά που βλέπει ένας άνθρωπος όταν “σβήσει” τις εφαρμογές από το κινητό και τη ζωή του.

«Η Αντιγόνη έφαγε bullying τις προηγούμενες ημέρες, γιατί ανέβασε ένα challenge στο TikTok που φοράει εσώρουχα ανδρικά και κάνει κάτι χορευτικά. Τη βρίσανε τόσο πολύ που το κατέβασε», ξεκίνησε να λέει ο Φώτης Σεργουλόπουλος και συνέχισε επ’ αυτού:

«Μιας φίλης μου της κλείσανε το Facebook. Έπαθε έναν πανικό και μετά είδε πόσο καλύτερη είναι η ζωή. Της ζήτησαν να τραβήξει βίντεο τον εαυτό της, selfie βίντεο, και να το στείλει. Και το τηλέφωνό της ζήτησαν».

«Όχι, να μην το κάνει καλέ, δεν πειράζει. Υπάρχουν κι άλλα social media. Αν διαγράψεις την εφαρμογή από το κινητό σου και δεν την έχεις, θα το ξεχάσεις. Αυτό δεν θα σε ξεχάσει. Δεν λέγαμε εδώ πέρα ότι εξετάζει περιπτώσεις να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός και μετά θάνατον του προσώπου;», σχολίασε η Τζένη Μελιτά.

«Εγώ έχω βάλει άνθρωπο που θα το κλείσει μετά τον θάνατό μου, ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτόν τον λογαριασμό, είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί τον λογαριασμό μου. Ναι, φοβήθηκα. Δεν χρειάζεται να δώσεις κωδικούς, γίνεται ανάθεση. Δηλαδή άμα πάθω εγώ έναν αιφνίδιο θάνατο, σου λέει “ποιον θέλεις να βάλεις μετά θάνατον να το διαχειριστεί;”», αποκάλυψε αμέσως μετά ο Φώτης Σεργουλόπουλος.