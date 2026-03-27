Φωτεινή Πετρογιάννη: Προσευχήθηκα στην Παναγία της Τήνου και με το που γύρισα στην Αθήνα έμαθα ότι είμαι έγκυος

Την δική της εμπειρία για το πώς έμεινε έγκυος μοιράστηκε η Χριστίνα Τίτο με τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες του στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1, την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Όπως είπε, έμεινε έγκυος αφού «φόρεσε» την Αγία Ζώνη της Παναγίας για εννέα μήνες.

Αμέσως μετά την συγκλονιστική της ιστορία, η Φωτεινή Πετρογιάννη αποκάλυψε πώς έμαθε για τη δική της εγκυμοσύνη πριν από 2 χρόνια.

«Πριν από δύο χρόνια, 25η Μαρτίου, μαζί ήμασταν στην Τήνο. Δεν ήξερα ότι είμαι έγκυος. Πήγα, προσευχήθηκα, μάλιστα συναντήσαμε και την Ελένη Μενεγάκη στο πλοίο, και της λέω: “Ελένη μου, προσπαθώ, δεν τα έχω καταφέρει ακόμα κτλ”, γιατί μιλήσαμε λίγο για τα προσωπικά μας. Πήγα, προσευχήθηκα στην Παναγία και με το που γύρισα στην Αθήνα, 25η Μαρτίου, έκανα τεστ και ήμουν έγκυος», είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Μιχάλης Ρουμπής παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024, στο Δημαρχείο Πεντέλης. Λίγες ημέρες μετά, στις 25 Νοεμβρίου 2024, γεννήθηκε ο γιος τους.

Ο μικρούλης, πήρε δύο ονόματα, Μάριος-Δημήτρης και βαφτίστηκε στην Τήνο το καλοκαίρι του 2025.

