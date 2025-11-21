Φωτεινή Ντεμίρη: Όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να το αποδέχεσαι

Η Φωτεινή Ντεμίρη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Νωρίς Νωρίς” με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη το πρωινό της Παρασκευής, στην ΕΡΤ. Μέσα σε όλα, δε, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της επιτυχία καθώς και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές της.

Πιο συγκεκριμένα, η Φωτεινή Ντεμίρη δήλωσε αρχικά πως “η ηρωίδα μου στο “Καφέ της Χαράς” σημαίνει την αρχή μου στην τηλεόραση. Ο κόσμος με αγάπησε με αυτόν τον ρόλο, με θυμάται και με αγαπάει ακόμα γι’ αυτό. Ήταν μια ονειρική σειρά, παραμυθένια, μια αγαπησιάρικη κατάσταση”.

“Αν όλοι οι άνθρωποι είχαμε ενσυναίσθηση ή συναισθηματική νοημοσύνη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήμασταν πιο καλοί ο ένας με τον άλλον, θα σεβόμασταν ο ένας τον άλλον. Θα κάναμε τη ζωή εύκολη ο ένας του άλλου και δεν θα προσπαθούσαμε να τον δυσκολέψουμε τη ζωή με το παραμικρό και για το τίποτα. Ζούμε δύσκολες εποχές και αυτές θα ήταν πιο εύκολες αν σκεφτόμασταν ο ένας τον άλλον. Αν αισθανόμασταν αυτό που περνάει ο καθένας στη σημερινή εποχή”.

“Αντιμετωπίζω με υπομονή και ψυχραιμία τις δύσκολες στιγμές. Λέω “έτσι είναι η ζωή, θα περάσει κι αυτό”. Είναι πολύ σημαντικό, όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι. Να λες ότι “αυτή είναι η κατάσταση τώρα στη ζωή μου, την αντιμετωπίζω και πάω παρακάτω”. Αυτό κάνω” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Φωτεινή Ντεμίρη στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ.