Φοίβος: Το “σατανιστής” ήταν τίτλος σε περιοδικό της εποχής και τους κάναμε αγωγή με την Δέσποινα Βανδή

Για μια ιστορία του παρελθόντος μίλησε ο Φοίβος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», όταν ένα περιοδικό έγραψε πως ο ίδιος ήταν «σατανιστής». Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης είχε κάνει αγωγή με την Δέσποινα Βανδή, την οποία κέρδισαν και αυτό, όπως ανέφερε, είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσει το συγκεκριμένο περιοδικό.

Όπως εξήγησε ο Φοίβος, ο χαρακτηρισμός «σατανιστής», τον έκανε να αντιδράσει δυναμικά. Θυμήθηκε πως πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, υπήρξε ένα περιοδικό που τον είχε βγάλει πρωτοσέλιδο μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, παρουσιάζοντάς τους ως σατανιστές, με αφορμή το τραγούδι «Προφητείες».

«Το “σατανιστής” ειδικά ήταν τίτλος, είχε βγει ένα περιοδικό, που μας είχε πρωτοσέλιδο με τη Δέσποινα Βανδή ότι είμαστε σατανιστές, γιατί είχαμε κάνει το τραγούδι “Προφητείες”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φοίβος.

Ο συνθέτης αποκάλυψε ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι είχε χρησιμοποιήσει ένα sample εκκλησιαστικής χορωδίας, το οποίο ακουγόταν προς το τέλος. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ορισμένους να γράψουν, όπως είπε, «αρλούμπες», υποστηρίζοντας ότι αν το κομμάτι παιχτεί ανάποδα, ακούγεται ύμνος στον Σατανά.

«Τους κάναμε αγωγή, είπαμε “φτάνει πια η βλακεία”», τόνισε, προσθέτοντας ότι το πιο απίθανο της υπόθεσης ήταν πως το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι ήταν στην πραγματικότητα ύμνος προς τον Θεό, ένα ρέκβιεμ. Μάλιστα, όπως σημείωσε, μετά από αυτή την ιστορία το περιοδικό έκλεισε.

Ο Φοίβος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ανέφερε και άλλες απίθανες φήμες που έχουν ακουστεί για τον ίδιο όλα αυτά τα χρόνια. «Έχουν πει πολλά, έχουν πει ότι έχω ένα υπόγειο με 15 άτομα, τους δίνω φαγητό και τα βασανίζω για να μου γράφουν τραγούδια, ότι ανακάλυψα πριν από 20 χρόνια ένα ειδικό πρόγραμμα που βάζω μέσα 3-4 τραγούδια και μου βγάζει ένα καινούριο… Έχω ακούσει διάφορα», κατέληξε. Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 8ο λεπτό του επόμενου βίντεο.