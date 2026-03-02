Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: Εκείνες τις χειρότερες ημέρες της υπόθεσης του είχα σταθεί με μηνύματα

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Φοίβος Δεληβοριάς, εξηγώντας πως όταν τον είχε καλέσει στην «Ταράτσα του Φοίβου» μετά την εισαγωγή του και τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο ντρεπόταν, γιατί δεν ήθελε να νομίζει ότι εκμεταλλεύεται τη συνθήκη και τόνισε πως του είχε σταθεί πολύ με μηνύματα εκείνη την περίοδο.

Ο τραγουδοποιός ανέφερε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 1 Μαρτίου, πως παρά τις αμφιβολίες που είχε, επιμένει πως ήταν η κατάλληλη στιγμή και δεν θεωρεί πως ξένισε στον κόσμο, καθώς το live είχε βγει sold out σε λίγες ώρες.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς είπε για την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στην «Ταράτσα του Φοίβου» τον Οκτώβριο του 2025: «Δεν νομίζω να ξένισε η πρόσκληση που έκανα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν αμέσως. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι ώριμος σε αυτά τα πράγματα και θέλει όλες του οι πλευρές της κοινωνίας αλλά και του εαυτού του να είναι μαζί και να στοχεύουν σε κάτι υψηλότερο».

Και πρόσθεσε: «Είχαμε ξανασυνεργαστεί και υπήρχε μια αλληλοεκτίμηση και μια αγάπη και μια φιλία, εκείνες τις χειρότερες ημέρες της υπόθεσης του είχα σταθεί με μηνύματα. Ντρεπόμουν κιόλας να το πω γιατί δεν θα ήθελα να σκεφτεί ότι πάω να εκμεταλλευτώ την ιστορία. Αλλά με όλους τους φίλους λέγαμε ότι “τώρα πρέπει να τον καλέσεις τον άνθρωπο”, σε μία κατάσταση δύσκολη και άσχημη».