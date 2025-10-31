First Dates: Η ατάκα της Leyla που ενόχλησε τον Κώστα – “Τι ανεξάρτητη, με μπλοκάκι;”

Το αποψινό επεισόδιο του First Dates έφερε ένα από τα πιο άβολα ραντεβού της σεζόν, με πρωταγωνιστές τον Κώστα και τη Leyla. Αν και στην αρχή έδειχναν να έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, τη μουσική, πολύ γρήγορα έγινε σαφές ότι οι δύο τους κινούνται σε εντελώς διαφορετικές συχνότητες.

Ο Κώστας, με νοοτροπία «παλιάς σχολής» όπως ο ίδιος αυτοχαρακτηρίστηκε, άφησε για λίγο τα μπουζούκια και τα ξενύχτια αναζητώντας μια εντυπωσιακή γυναίκα που θα τον μαγέψει. Η Leyla, τραγουδίστρια και γυναίκα που δηλώνει ανεξάρτητη και δυναμική, δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται από τον παρτενέρ της.

Μάλιστα, ο Κώστας στην κάμερα αρχικά σχολίασε: «Και η Ρίτα Σακελλαρίου στα νιάτα της τραγουδίστρια ήτανε, αλλά δε θα την έβλεπα ερωτικά. Δεν είχε δαχτυλίδι μέση τώρα. Είναι κάτι το οποίο θέλω».

«Δυστυχώς, μέχρι που πήγα από κοντά ήταν μέχρι να μιλήσει», σχολίασε στη συνέχεια η Leyla στην κάμερα.

Ενώ, λίγο αργότερα η συζήτηση άρχισε να πυροδοτείται από την ατάκα της Leyla ότι είναι «ανεξάρτητη». «Δηλαδή, ήρθε τώρα, στα πρώτα δύο τρία λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη. Τι να σου πω εγώ τώρα; Τι ανεξάρτητη; Τι είναι αυτό; Με μπλοκάκι;», είπε στην κάμερα o Κώστας.