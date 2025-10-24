First Dates: Φρίκαρε ο Άρης όταν είδε τις αξύριστες μασχάλες της Χλόης – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Ένα ακόμη… απρόβλεπτο ραντεβού σημειώθηκε στο First Dates, με πρωταγωνιστές τον Άρη και τη Χλόη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έδειξαν πως προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Η Χλόη είναι vegan και ο Άρης είναι αγρότης.
Η αμηχανία δεν άργησε να έρθει, όταν η Χλόη σήκωσε το χέρι της και ο Άρης, βλέποντας τη μασχάλη της, δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: “Φρίκαρα λίγο, είδα τον… ευχούλη”.
“Όταν έκανε την κίνηση του μπαλέτου… και είδα τον ευχούλη, δεν ήταν και αυτό που ήθελα να δω”, είπε συγκεκριμένα.