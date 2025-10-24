MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

First Dates: Φρίκαρε ο Άρης όταν είδε τις αξύριστες μασχάλες της Χλόης – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη… απρόβλεπτο ραντεβού σημειώθηκε στο First Dates, με πρωταγωνιστές τον Άρη και τη Χλόη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έδειξαν πως προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Η Χλόη είναι vegan και ο Άρης είναι αγρότης.

Η αμηχανία δεν άργησε να έρθει, όταν η Χλόη σήκωσε το χέρι της και ο Άρης, βλέποντας τη μασχάλη της, δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: “Φρίκαρα λίγο, είδα τον… ευχούλη”.

“Όταν έκανε την κίνηση του μπαλέτου… και είδα τον ευχούλη, δεν ήταν και αυτό που ήθελα να δω”, είπε συγκεκριμένα.

First Dates

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. – “Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθάνονταν καλά”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Δημογλίδου για την 16χρονη στο Γκάζι: “Για την ώρα δεν συνδέεται το αλκοόλ με τον θάνατό της”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ηρακλής-Νίκη Βόλου: Συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων για το ντέρμπι κορυφής στη SL2

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μετανάστης παρενοχλούσε γυναίκες στο Λονδίνο – Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τους νόμους και γλίτωσε τη φυλακή

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για τις αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Κρούσματα ψώρας σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Έγινε απολύμανση, κανονικά τα μαθήματα – “Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας”