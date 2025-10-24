First Dates: Φρίκαρε ο Άρης όταν είδε τις αξύριστες μασχάλες της Χλόης – Δείτε βίντεο

Ένα ακόμη… απρόβλεπτο ραντεβού σημειώθηκε στο First Dates, με πρωταγωνιστές τον Άρη και τη Χλόη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έδειξαν πως προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Η Χλόη είναι vegan και ο Άρης είναι αγρότης.

Η αμηχανία δεν άργησε να έρθει, όταν η Χλόη σήκωσε το χέρι της και ο Άρης, βλέποντας τη μασχάλη της, δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: “Φρίκαρα λίγο, είδα τον… ευχούλη”.

“Όταν έκανε την κίνηση του μπαλέτου… και είδα τον ευχούλη, δεν ήταν και αυτό που ήθελα να δω”, είπε συγκεκριμένα.