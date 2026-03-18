Φίλος του Λαζαρίδη κατηγορεί την Ηλιάδη πως λέει ψέματα για την κακοποίησή της: Αυτά που είπε δεν την τιμούν

Ψέματα υποστηρίζει φίλος του Μπάμπη Λαζαρίδη πως λέει η Αγγελική Ηλιάδη σχετικά με τον κακοποίησή της, τονίζοντας πως όσα είπε δεν την τιμούν.

Ο ίδιος έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» την Τετάρτη 18 Μαρτίου και ανέφερε πως η σχέση τους βασιζόταν στην ειλικρινή αγάπη, με τον Μπάμπη Λαζαρίδη να δίνει χιλιάδες ευρώ για να τη βοηθήσει να κάνει καριέρα. Την ίδια στιγμή, αναρωτήθηκε για ποιο λόγο βγήκε η τραγουδίστρια να μιλήσει μετά από τόσα χρόνια και γιατί δεν είχε αναφέρει τότε πως την κακοποιούσε.

Ο φίλος του Μπάμπη Λαζαρίδη σημείωσε πως τον γνώριζε από παιδί και ήταν πολύ έντιμος άνθρωπος: «Εγώ γνώριζα τον Μπάμπη Λαζαρίδη από τα παιδικά χρόνια, ήταν ένα παιδί έντιμο στην Καβάλα. Είχαμε καθημερινή επαφή. Γνώριζα εξαρχής ότι η τελευταία του σχέση ήταν η κυρία Ηλιάδη, για την οποία σύμφωνα με αυτά που μου έλεγε, είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην κυρία αυτή για διαφημιστικούς λόγους, ώστε να προωθηθεί και υπήρχε μία σχέση ειλικρινούς αγάπης. Γιατί όταν έβγαινε η κυρία αυτή και έλεγε στα κανάλια ότι “είναι ο άντρας της ζωής μου”, από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι πραγματικά ήταν ο άντρας της ζωής της. Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην. Από όσα ξέρω όμως και από τον συγχωρεμένο και γενικά από την οικογένεια, θέλω να δηλώσω ότι αυτά όλα είναι ψευδή. Ο Μπάμπης έκανε τα πάντα για να ανεβάσει τη γυναίκα του ψηλά. Έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να είναι η γυναίκα του σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Τότε γιατί δεν έβγαινε να πει ότι υπήρχε κακοποίηση δηλαδή; Αυτό που λέμε φόβος κλπ, ίσα ίσα, απεναντίας, έπρεπε να βγει να πει ότι “με απειλεί, με εκβιάζει”, ότι δεν υπάρχει σωστή μεταχείριση προς την πλευρά της. Νομίζω ότι αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν. Κακώς μετά από τόσα χρόνια θυμήθηκε να πει αυτά τα πράγματα», είπε.

