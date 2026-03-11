MENOY

LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: Ανακάλυψα την απιστία και ήταν γερό χαστούκι, δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναείμαστε μαζί

|
THESTIVAL TEAM

Τη Φιλαρέτη Κομνηνού υποδέχθηκε η Αθηναΐς Νέγκα στο “Καλύτερα Αργά” τα μεσάνυχτα της Τρίτης (10/3). Οι δύο γυναίκες έκαναν μία ζεστή και εφ’ όλης της ύλης κουβέντα, ανατρέχοντας στις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής της σπουδαίας ηθοποιού.

«Ένα γερό χαστούκι μπορεί να ήταν όταν ανακάλυψα μια απιστία, που νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου τη ζωή. Αυτό ήταν ένα σοκ, αλλά κατάλαβα ξαφνικά ότι ανήκω στη συντριπτική πλειοψηφία, το 90% ανδρών ή γυναικών», είπε η Φιλαρέτη Κομνηνού.

«Στην αρχή είναι η έκπληξη. Μετά το χειρότερο που μπορεί να πάθεις είναι να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στις σχέσεις σου με άλλους ανθρώπους και άλλους άνδρες. Γίνεσαι αυτόματα καχύποπτος», πρόσθεσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Μετά χαλαρώνεις και το αντιμετωπίζεις και με χιούμορ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν μετά από δύο χρόνια προσπάθησε να τα ξαναβρούμε, εκεί τρόμαξα με τη σκληρότητά μου. Του είπα “αχ, αισθάνομαι ότι είσαι λεηλατημένος τώρα”.

Δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναείμαστε μαζί. Η συγχώρεση έρχεται, εντάξει φίλε, μπορεί να λέμε μια κουβέντα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ξανάρθει. Σε αυτά είμαι απόλυτη», κατέληξε στην εξομολόγησή της η Φιλαρέτη Κομνηνού.

