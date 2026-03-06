Φανή Παντελάκη μετά την αποχώρησή της από το Survivor: Δεν ήμουν σε μία ομάδα στην οποία άξιζε να υπάρχω

Η παραμονή της Φανής Παντελάκη στο Survivor ολοκληρώθηκε, με την παίκτρια των «Επαρχιωτών» να προχωρά σε δηλώσεις αμέσως μετά την αποχώρησή της.

Μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της, η Φανή μοιράστηκε τη στενοχώρια της για την εξέλιξη, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν έπρεπε να ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα. Η αντιμετώπιση των συμπαικτών της προς το πρόσωπό της, ανέφερε, ήταν πολύ άσχημη, αν και εκείνη συνεισέφερε στην ομάδα της.

«Νιώθω χάλια που αποχωρώ. Ήταν ένα από τα όνειρά μου να βρίσκομαι εδώ. Υπήρχε ένας καλός λόγος που το έκανα. Δεν ήμουν σε μία ομάδα που άξιζε να υπάρχω και πριν βγω στη μονομαχία μού φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα αλλά όπως λέει και μία παροιμία “ρόδα είναι και γυρίζει”», είπε αρχικά.

Η ίδια θεωρεί πως πρόσφερε πολλά στους «Επαρχιώτες», αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στο Survivor. «Πάντως έδωσα πάρα πολλά, είμαι σίγουρη ότι έχω αφήσει το στίγμα μου και εδώ. Θα μου λείψετε όλοι, όλοι θα μου λείψουν και πίσω από τις κάμερες. Και αυτό που ζούσα. Και θέλω να πω ότι το Survivor με τον Γιώργο Λιανό είναι ό,τι καλύτερο και ξέρω ότι είμαι δυνατή και ότι είναι όλοι περήφανοι έξω για μένα. Αυτό που θα μου μείνει από το παιχνίδι… Όταν φτάσαμε στην παραλία και πάτησα το πόδι μου, την πρώτη μέρα που πήγαμε και ήταν ο Λιανός, λέω “όντως βρίσκομαι εδώ;” Γιατί το έβλεπα από τον καναπέ μου», πρόσθεσε.

Η Φανή στάθηκε σε όσα θα της λείψουν από το ριάλιτι επιβίωσης: «Tο συνειδητοποίησα τη δεύτερη μέρα, του αγωνίσματος και λέω: “εντάξει είναι μαγικό”. Ο Λιανός να σου απευθύνει το λόγο… Άνοιγα στο σπίτι μου την τηλεόραση να δω αυτό το πράγμα που αγαπάω (σ.σ. Survivor), που βρίσκομαι εδώ και είναι αυτός ο άνθρωπος που το παρουσιάζει, γιατί πάντα θα σε έκανε να χαμογελάσεις και έχει απίστευτο χιούμορ. Θα μου λείψουν τα αγωνίσματα γιατί ήμουν πολύ καλή σε αυτά και το έδειξα, απλά υπήρξε μία στιγμή αδυναμίας και το κατάλαβαν όλοι. Θα μου λείψει και η παραλία, γιατί είμαι γυναίκα καλοκαιρινή, δεν μου αρέσει ο χειμώνας. Ξέρω ότι ήμουν για εδώ, αλλά ό,τι έγινε, έγινε».

Όσον αφορά στο ποιος θα ήθελε να νικήσει, σχολίασε: «Αυτός που θέλω να κερδίσει το Survivor, έκανα εικόνα εμένα να σηκώνω άλλο ένα κύπελλο, αλλά εφόσον δεν θα είμαι εγώ, θέλω να το κερδίσει ο Σηφάκης ή ο Σταύρος».