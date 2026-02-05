Φαίη Ξυλά: Είμαι υπέρ του MeToo, όταν φεύγει κάτι τοξικό, πάντα είναι για καλό

Για την εξυγίανση του θεάτρου μετά το ξέσπασμα του κινήματος MeToo μίλησε η Φαίη Ξυλά στην κάμερα του Breakfast@Star. Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή τη νέα της παράσταση, υπεραμύνθηκε των θεσμικών καταγγελιών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη λεπτή ισορροπία μεταξύ δικαίωσης και καταστροφής.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχει μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό η παράσταση και επειδή είναι μια παράσταση που και εμείς αγαπάμε πολύ, είναι πολύ ευχάριστο να συμβαίνει αυτό. Είναι ένα έργο που πραγματεύεται το πώς μια καταγγελία μπορεί να καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου και της οικογένειάς του», είπε αρχικά η Φαίη Ξυλά.

Και πρόσθεσε: «Εγώ είμαι υπέρ του MeToo, θεωρώ ότι πολύ καλώς έγινε και οι κοπέλες που κατήγγειλαν, δεν βγήκαν στα κανάλια οι περισσότερες, απευθύνθηκαν στην ελληνική δικαιοσύνη.

Όταν φεύγει κάτι τοξικό, πάντα είναι για καλό. Δεν είναι όλο το θέατρο έτσι, ούτε ήταν και πριν. Στο θέατρο καλώς έγινε αυτό και τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι απ’ αυτό καθάρισε».