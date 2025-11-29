Φαίη Σκορδά: Το απρόοπτο που της συνέβη – “Είχε σταματήσει το αμάξι με αλάρμ και προσπαθούσε να με κουμπώσει”

Οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την Φαίη Σκόρδα σε εκδήλωση για το Make a Wish και εκεί η παρουσιάστρια αποκάλυψε ένα απρόοπτο που της συνέβη πριν βρεθεί στο event.

«Έπρεπε να διαλέξω το φόρεμα, δεν είχα χρόνο και δεν πρόλαβα να διαλέξω. Ήταν πιεσμένη εβδομάδα. Μου τα έστειλαν σπίτι και επέλεξα αυτό. Πήγα να το κουμπώσω αλλά δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Θέλω να ευχαριστήσω την γειτόνισσά μου τη Μαρία. Στη μέση του δρόμου είχε σταματήσει με αλάρμ, κατέβηκα κάτω, βγήκε από το αμάξι και προσπαθούσε να με κουμπώσει», περιέγραψε η Φαίη Σκορδά.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα περιέγραψε η Φαίη Σκορδά για το ευτράπελο που της συνέβη: