MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Οτιδήποτε κάνω θέλω να το πληρώνω, από το μπότοξ μέχρι τα νύχια, στα μπουζούκια δεν έχω πληρώσει ποτέ

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή το θέμα που παρουσιάστηκε στο «Buongiorno» για τις τιμές στα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας, η Φαίη Σκορδά θέλησε να κάνει μια αποκάλυψη.

Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι ενώ πάντα πληρώνει τα προσωπικά της έξοδα, στα μπουζούκια δεν έχει τύχει ποτέ να πληρώσει.

«Θέλω να πω κάτι. Δεν έχω πάει πάρα πολλές φορές στα μπουζούκια. Αλλά πραγματικά, τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχω πληρώσει ποτέ. Ενώ μου αρέσει σαν άνθρωπος πάντα, οτιδήποτε κάνω, από τη γιατρό μου που θα πάω να κάνω το μπότοξ μέχρι τα νύχια μου, εγώ θέλω να πληρώνω.

Δεν μου αρέσει καθόλου στα προσωπικά μου έξοδα να μην πληρώνω. Στα μπουζούκια δεν έχω πληρώσει ποτέ. Δεν έχει τύχει ποτέ. Είμαι καλεσμένη. Γι’ αυτό. Εννοώ ότι είμαι καλεσμένη σε μια παρέα», είπε η Φαίη Σκορδά.

Δείτε το βίντεο

Φαίη Σκορδά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Οτιδήποτε κάνω θέλω να το πληρώνω, από το μπότοξ μέχρι τα νύχια, στα μπουζούκια δεν έχω πληρώσει ποτέ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 34 λεπτά πριν

Τα έλατα του Ταξιάρχη ξεκινούν το ταξίδι τους σε όλη την Ελλάδα για να στολιστούν τα Χριστούγεννα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τρόμος για ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη: Γείτονας έσκισε τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους και τους χτυπούσε την εξώπορτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κολυμπάνε στα λούσα και το χρήμα, αλλά η προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Κυνηγός σκότωσε αδελφή, σύζυγο, τους δυο γιους του και μετά αυτοκτόνησε