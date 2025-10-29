MENOY

Φαίη Σκορδά: Μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για το story μου και τη λέξη “μαύροι”

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή κάποια μηνύματα που έλαβε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μετά από μία ανάρτησή της, η Φαίη Σκορδά προχώρησε σήμερα σε διευκρινήσεις μέσα από το Buongiorno.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια αναδημοσίευσε ένα story της Φωτεινής Παντζιά από την ώρα που ο γιος της, τον οποίο έχει υιοθετήσει από την Αφρική, έφτιαχνε τα μαλλιά του.

«Όταν οι μαύροι κάνουν τα μαλλιά τους» ήταν το σχόλιο που έγραφε η ανάρτηση. Η παρουσιάστρια δέχτηκε αρκετά μηνύματα για τη χρήση της λέξης «μαύροι» καθώς από πολλούς θεωρήθηκε ρατσιστική, και γι’ αυτό θέλησε να πει δυο λόγια μέσα από τον αέρα του Buongiorno.

«Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα χθες. Ανέβασα αυτό το στόρι. Χθες μιλούσα συνέχεια με τη Φωτεινή Παντζιά που είναι φίλη μου και γνωρίζουμε ότι έχει υιοθετήσει τον Άγγελο και τη Βασιλική. Ανέβασε αυτή τη φωτογραφία την ώρα που μιλούσαμε στο τηλέφωνο και της είπα ότι θα την κάνω repost.

Ήθελε να έρθει ο Άγγελος μαζί μας με τα παιδιά, αλλά επειδή είχαν κανονίσει αυτό το ραντεβού στο σπίτι –είναι μια διαδικασία ολόκληρη για τους μαύρους τα μαλλιά τους- και δε γινόταν να έρθει.

Ανέβασε λοιπόν αυτή τη φωτογραφία η Φωτεινή και γράφει «όταν οι μαύροι κάνουν τα μαλλιά τους», και έβαλε και ένα αστείο τραγούδι. Μου ήρθα πάρα πολλά μηνύματα για τη λέξη “μαύροι”. Για τη μαμά του που τη χρησιμοποίησε και για μένα που την έκανα repost… Δέχτηκα πολλά μηνύματα για τη λέξη μαύρος.

Αυτό προσπαθούν να κάνουν, να λέμε τη λέξη μαύρος, γιατί μαύρο είναι το χρώμα αλλά μέχρι εκεί. Εμείς βάζουμε το πρόσημο στις λέξεις. Δεν ήθελα να το κρύψω, ήθελα να το πω. Προσπαθούμε να το αναδείξουμε, μπορούμε να λέμε “μαύρος”» είπε η Φαίη Σκορδά.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

