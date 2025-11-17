Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση από την κλινική μετά την απουσία της από την εκπομπή “Buongiorno”

Εκτός της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (17/11) η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια του Mega αντιμετώπισε ένα θέμα με το μάτι της, το οποίο δεν της επέτρεψε να βγει στον αέρα.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο είχε ένα θέμα με το μάτι της, να της ευχηθούμε περαστικά», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην έναρξη της εκπομπής «Buongiorno».

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Φαίη Σκορδά μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram έκανε γνωστό πως επισκέφτηκε οφθαλμολογική κλινική.

«Ευχαριστώ πολύ» έγραψε η παρουσιάστρια εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στον γιατρό και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό που την περιποιήθηκε.