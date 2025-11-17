MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση από την κλινική μετά την απουσία της από την εκπομπή “Buongiorno”

|
THESTIVAL TEAM

Εκτός της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (17/11) η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια του Mega αντιμετώπισε ένα θέμα με το μάτι της, το οποίο δεν της επέτρεψε να βγει στον αέρα.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο είχε ένα θέμα με το μάτι της, να της ευχηθούμε περαστικά», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην έναρξη της εκπομπής «Buongiorno».

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Φαίη Σκορδά μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram έκανε γνωστό πως επισκέφτηκε οφθαλμολογική κλινική.

«Ευχαριστώ πολύ» έγραψε η παρουσιάστρια εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στον γιατρό και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό που την περιποιήθηκε.

Φαίη Σκορδά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κρήτη: Πώς μία 79χρονη κατάφερε να “παγιδεύσει” τους επιτήδειους που της πήραν 700 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 32 νεκροί σε δυστύχημα σε ορυχείο κοβαλτίου

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Γιάννης Ζουγανέλης: Έγραψαν κάτω από τη φωτογραφία μας ειρωνικά “τα κατάφερες, τους πέθανες όλους” και με σόκαρε αυτό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πάνω από 400.000 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό της αθλήτριας που συνελήφθη για την εγκληματική οργάνωση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τοστιέρα: Τα έξυπνα μυστικά για να τη χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και χωρίς λεκέδες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Έλενα Ράπτη: Στηρίζουμε με πράξεις τη μητρότητα, τα παιδιά και την οικογένεια