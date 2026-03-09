Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του, εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων

Στον επερχόμενο γάμο της αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά, τονίζοντας ότι αποφεύγει τη δημοσιότητα, καθώς δεν επιθυμεί να προβάλλει την προσωπική της ζωή.

Πριν από λίγες ημέρες, η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε τη φήμη ότι παντρεύεται με τον αρχιτέκτονα σύντροφό της. Το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου μίλησε μέσω της εκπομπής της «Buongiorno» για τη στάση που κρατάει σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο γεγονός.

Η Φαίη Σκορδά δέχτηκε σχόλια από τους συνεργάτες της, τονίζοντας ότι δεν έρχεται σε δύσκολη θέση, σε κάθε περίπτωση όμως ξεκαθάρισε ότι δεν νιώθει άνετα με την έντονη δημοσιότητα.

Όπως είπε: «Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Εγώ πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων. Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε».

Στη συνέχεια, η Νάνσυ Νικολαΐδου τη ρώτησε: «Δεν σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση;» με την παρουσιάστρια να απαντάει: «Όχι βέβαια, καθόλου».

Δείτε το βίντεο

Το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου παρουσιάστηκε στην εκπομπή το εξώφυλλο του περιοδικού «HELLO!», σύμφωνα με το οποίο η παρουσιάστρια «κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της» με τον σύντροφό της. Ο Άρης Καβατζίκης ανέφερε ότι ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι, σε στενό κύκλο, ενώ πιθανότατα θα ακολουθήσει και ένα μεγαλύτερο πάρτι για τον εορτασμό.

Όπως είπε: «Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ στενό κύκλο, υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο οι μάρτυρες. Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός».

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά είχε απαντήσει στη Βίκυ Παγιατάκη για τα σχετικά δημοσιεύματα, λέγοντας: «Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω» και πρόσθεσε: «Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα».