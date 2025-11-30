MENOY

LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον τεσσάρων μηνών γιο της

THESTIVAL TEAM

Το πρωινό της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον τεσσάρων μηνών γιο της.

Όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή της, οι δυο τους ξεκίνησαν τα πρώτα τους baby swimming μαθήματα.

«Ξεκινήσαμε κολυμβητήριο. Το baby λατρεύει το νερό, τον ηρεμεί, τον χαλαρώνει και πραγματικά νιώθει σαν στο σπίτι του. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ocean child» έγραψε στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία δείχνει να απολαμβάνει την κάθε στιγμή δίπλα στον γιο της.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

