Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν πήρε το πτυχίο του ως “Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας”

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, σύζυγος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ότι ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ψυχολογία, κατακτώντας ένα σημαντικό πτυχίο στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.

Στην ανάρτησή του, εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής διαδρομής, η οποία, όπως ανέφερε, αποτέλεσε για τον ίδιο μια βαθιά προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Το πτυχίο του σχετίζεται με τον χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας και φέρει αναγνώριση από επίσημο οργανισμό της Σκωτίας που θέτει τα πρότυπα στον συγκεκριμένο τομέα.

«Τρία χρόνια σπουδών. Ένας χρόνος πρακτικής. Πολλή δουλειά με τον εαυτό μου. Σήμερα, κι επίσημα, ως «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας».

Δεν το έκανα για τον τίτλο. Το έκανα για να καταλάβω πιο βαθιά εμένα, για να μπορώ να είμαι πιο παρών στους άλλους και περισσότερο από ποτέ, ο πατέρας που θέλω να είμαι. Και γι’ αυτό, είμαι περήφανος», ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Γρηγόρης Μόργκαν, ενώ η σύζυγος του εξέφρασε μέσω emoticon στα σχόλια τη συγκίνηση της για αυτήν τη σημαντική επαγγελματική του επιτυχία:

