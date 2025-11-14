MENOY

LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: “Μικρό restart για εμένα” – Η συμβουλή σε όλες τις μαμάδες

THESTIVAL TEAM

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κάνει restart λίγους μήνες μετά τον ερχομό του παιδιού της, επισκεπτόμενη τον διατροφολόγο της για να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης.

Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε μέσω Instagram ότι η περίοδος της λοχείας είναι απαιτητική και ότι όλα χρειάζονται τον χρόνο τους, δίνοντας παράλληλα μια συμβουλή σε όλες τις νέες μαμάδες να μην πιέζουν τον εαυτό τους και να ακολουθούν τους δικούς τους ρυθμούς.

«Μικρό restart για εμένα. Πήγα στον διατροφολόγο μου για να ξεκινήσω σιγά σιγά διατροφή και να μπω ξανά σε πρόγραμμα μετά την εγκυμοσύνη. Θέλω να πω κάτι σε όλες τις μαμάδες (και όχι μόνο…)

Όλα στον χρόνο τους. Τα κιλά της εγκυμοσύνης δεν είναι “πρόβλημα”. Είναι κομμάτι μιας τεράστιας αλλαγής. Η λοχεία είναι μια περίοδος που όλα είναι αλλιώτικα. Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι.

Κάποιες μέρες η ιδέα της διατροφής μοιάζει βουνό αλλά να ξέρεις πως κάθε προσπάθεια μετράει» έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

