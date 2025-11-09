MENOY

LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είναι συγκλονιστικό πράγμα, δεν περιγράφεται με λόγια

THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή παραχώρησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η δημοσιογράφος μίλησε γι’ αυτούς τους πρώτους μήνες που βιώνει τη μητρότητα και αποκάλυψε πως η βάφτιση θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι.

«Σιγά σιγά αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι έχω μωρό. Είναι συγκλονιστικό πράγμα, δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν περιγράφεται με λόγια», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε στη συνέχεια: «Τρέχω πάντα για να πάω σπίτι να τον δω, μου στέλνει φωτογραφίες ο Γρηγόρης και λιώνω. Οι περισσότεροι λένε ότι μοιάζει στον μπαμπά του. Μέσα στο καλοκαίρι γεννήθηκε, θα είναι… σερφάς!».

Κλείνοντας, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέφερε: «Το καλοκαίρι θα κάνουμε τη βάφτιση, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα που θα γίνει. Υπάρχει σκέψη να πάμε στην Κρήτη. Έχουμε καταλήξει στο όνομα, αλλά δεν μπορώ να σας το πω».

