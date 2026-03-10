Ευρυδίκη Βαλαβάνη: “Είμαι ερωτευμένη, τι να πω;” – “Το παιδί δεν επηρέασε τη σχέση μας”

Στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τον έρωτα που τρέφει για τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, αλλά και τη ζωή με τον γιο της.

«Είμαι ερωτευμένη. Τι να πω; Είναι αλήθεια όλα αυτά που λέω στην ανάρτησή μου για εκείνον. Τον αγαπάω τον άνθρωπό», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε στη συνέχεια: «Το παιδί δεν επηρέασε καθόλου τη σχέση μας. Είναι δύσκολα, μη λέμε βλακείες, αλλά είμαστε πολύ καλή ομάδα με τον Γρηγόρη. Τα πάμε πολύ καλά. Μοιραζόμαστε τις δυσκολίες. Θαυμάζω τα πάντα σε εκείνον. Έχει πολύ καθαρά μάτια, και πολύ καλή ψυχή».

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πρόσθεσε επίσης: «Μεγαλώνει το παιδάκι μου, μεγαλώνουμε κι εμείς μαζί ωραία και όμορφα. Μακάρι να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μας, αλλά προς το παρόν δεν το σκέφτομαι».

Κλείνοντας, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέφερε: «Η τηλεόραση θέλει πολύ γερό στομάχι. Εγώ είχα αποφασίσει όταν έμεινα έγκυος ότι θα απέχω, δεν ήθελα να το ζήσω αυτό. Προφανώς και κάποια στιγμή εννοείται πως θέλω να γυρίσω, σε κάτι που θα μου αρέσει και θα περνάω καλά…

Αυτή τη περίοδο θέλω να είμαι στο σπίτι με το παιδάκι μου. Δεν έχει αλλάξει η γνώμη μου για την τηλεόραση. Την τηλεόραση την αγαπώ απλά στην παρούσα φάση της ζωής μου, έχω αποφασίσει να απέχω».’