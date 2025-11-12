Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο του καρκίνου γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια

Ένα μήνυμα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου έστειλε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στους διαδικτυακούς της ακόλουθους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok.

Μιλώντας για τη δική της μάχη με τον καρκίνο, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor επισήμανε ότι νοσούσε επί δύο χρόνια, χωρίς να έχει αντιληφθεί πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση της υγείας της. Αν είχε ελέγξει νωρίτερα τα συμπτώματά που είχε εμφανίσει, τόνισε, ίσως να μην είχε κινδυνεύσει η ζωή της.

«Ίσως να μην περνούσαν δύο χρόνια με τον αιματολογικό καρκίνο μέσα μου κι αυτό γιατί αγνόησα τα συμπτώματα. Τα αγνόησα γιατί δεν τα ήξερα. Έφτασα στο τρίτο τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, αυτόν του λεμφώματος Hodgkin, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια», είπε αρχικά.

Όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τα συμπτώματα που εμφάνισε συνδέονταν με ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Φαγούρα, νυχτερινές εφιδρώσεις, έντονος βήχας, ανορεξία, απώλεια βάρους, πυρετός και ένιωθα κουρασμένη χωρίς λόγο», σημείωσε προσθέτοντας ότι είχε θεωρήσει πως πρόκειται απλώς για «στρες ή αλλεργία».

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου συνέχισε την εξομολόγησή της λέγοντας: «Πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει στον οργανισμό μου. Αν το είχα ψάξει πιο νωρίς, ίσως να μην είχα φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο με κίνδυνο να χάσω τη ζωή μου».

Ολοκληρώνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα, παροτρύνοντας τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να απευθυνθούν σε γιατρό αμέσως μόλις νιώσουν οποιαδήποτε ενόχληση και να μην εφησυχάζει. «Γι’ αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Για να μάθεις και εσύ αυτά που εγώ έμαθα αργά. Αν έχεις ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα που ανέφερα, μην τα αγνοείς. Πήγαινε στο γιατρό και έλεγξέ το. Μη φοβάσαι να πας στο γιατρό. Και να θυμάσαι πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές κυριολεκτικά», κατέληξε.