Ευλαμπία Ρέβη: Βίωσα άσχημα όλο αυτό που έγινε με την εκπομπή μας, δεν ήταν ευχάριστο

Την Ευλαμπία Ρέβη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και ο δημοσιογράφος Ηλίας Σκουλάς, όπως είδαμε το πρωινό της Τρίτης στο πρόγραμμα του STAR. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η εγκυμονούσα δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο απρόσμενη τροπή που πήρε η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ και στις αλλαγές που ήρθαν στην εκπομπή “Όπου υπάρχει Ελλάδα”.

Ειδικότερα, η Ευλαμπία Ρέβη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έφυγα το καλοκαίρι ξέροντας ότι έχω τη δουλειά είμαι σε στούντιο κανονικά, όπως έχουν πει και οι δικηγόροι μου, οπότε το βίωσα άσχημα. Έχει πάρει όμως πια τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν ήταν ευχάριστο αυτό, ξαφνικά δηλαδή να μπαίνεις σ’ αυτή τη διαδικασία”.

“Δεν θα πάω να χαρακτηρίσω τίποτα, έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους στην ΕΣΗΕΑ, τις γυναίκες που ήταν δίπλα μου και είναι δίπλα μου έχοντας βιώσει παρόμοια κατάσταση στη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή θέλω να αφοσιωθώ στο κομμάτι της εγκυμοσύνης μου, που είναι κάτι που θέλαμε πολύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν”.

“Δεν έχω μετανιώσει για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα” γιατί αυτό που κάναμε ήταν σπουδαίο μαζί με τον Γιώργο Κουρδή. Θα το ξαναέκανα και ευχαριστώ τον κ. Αλαφούζο για την ευκαιρία που μας έδωσε. Με τον Γιώργο είμαστε πια αδέλφια, είναι ένας άνθρωπος που έχουμε περάσει όλο αυτό μαζί” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ευλαμπία Ρέβη πλάι στον σύντροφο της στο πρωινό μαγκαζίνο του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου στο STAR.

