Ευλαμπία Ρέβη: Η μακροσκελής ανάρτηση-ξέσπασμα του συζύγου της για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα”

Με μια μακροσκελή του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο σύζυγος της Ευλαμπίας Ρέβη, Σωτήρης Σκουλούδης, αναφέρθηκε στην εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα”, που έχει έρθει στο επίκεντρο.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν εκατέρωθεν εξώδικα ανάμεσα στον ΣΚΑΪ και τους Γιώργο Κουρδή και Ευλαμπία Ρέβη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωτήρη Σκουλούδη:

“Ένα εγχείρημα που όμοιό του δεν έχει ξαναγίνει. Μια τεράστια γέφυρα, οι πιο συναισθηματικοί θα την έλεγαν αγκαλιά, που συνδέει όλη την Ελλάδα. Φέρνει τη μοναξιά του μοναδικού μαθητή της Γαύδου στο σπίτι του επιχειρηματία στην Κηφισιά, τη σχεδόν βουκολική ζωή του αγρότη των Αγράφων πλάι σε αυτή του ψαρά από την Κω που στις 5 το πρωί έχει ήδη ρίξει τα πρώτα δίχτυα.

Την ομορφιά και τη γραφικότητα του Πηλίου, πλάι στο σχεδόν εγκαταλελειμμένο χωριουδάκι του Έβρου μέσα στο δάσος, κι από εκεί στην άγονη γραμμή των μικρών Κυκλάδων μέχρι τους αποκλεισμένους από το χιόνι ορεινούς οικισμούς της Φλώρινας. Μια καθημερινή ζωντανή σύνδεση με όλο αυτό που λέμε και είναι η Ελλάδα, και που για μεγάλο μέρος του μισού πληθυσμού της που κατακλύζει το κλεινόν άστυ παραμένει παντελώς άγνωστο ή αποσπασματικά και επιφανειακά γνωστό , κι αυτό από κάποιες ολιγοήμερες διακοπές, αν και δύσκολα ένας τουρίστας να προλάβει να εντρυφήσει στην ψυχή του ντόπιου ή του τόπου που επισκέπτεται.

Με την εκπομπή αυτή, κάποιοι έμαθαν ότι αν η ουρά στον παθολόγο του Σισμανόγλειου σε ταλαιπωρεί, ο δεύτερος σου ξάδερφος που τυχαία μεγάλωσε και κατοικεί αυτός στο «χωριό» των παππούδων σας στην Κάρπαθο και όχι εσύ που είσαι στο Χαλάνδρι, δεν μπορεί να δει κανέναν γιατρό, παρά μόνο αν πάρει τα καράβια η τα ελικόπτερα σε μεγάλη ανάγκη.

Όλη η ομορφιά, αλλά κι η σκοτεινιά, της ερημοποίησης λόγω του δημογραφικού και της αστυφιλίας, του τόπου μας, ήταν εκεί και σε περίμενε κάθε μεσημέρι να σου μάθει κάτι καινούργιο, να προβληματιστείς ή να χαρείς, να εμπνευστείς ή να απαιτήσεις αλλαγή και βελτίωση. Κάποτε μας το μάθαιναν αυτό ως ορισμό του σκοπού της δημοσιογραφίας.

Παρουσιαστές και ξεναγοί σε αυτό το πρωτόγνωρο και καθημερινό ταξίδι, δυο πρόσωπα ευγενή, με χιλιόμετρα στο ρεπορτάζ και εκεί που συμβαίνει η πραγματική ζωή και τα γεγονότα, γνωστοί για την ευαισθησία τους, την ολιστική προσέγγιση στα θέματα και με γνώμονα μόνο τον ουσιαστικό και βαθύτερο, τόσο που τείνουμε πια να τον ξεχνάμε, σκοπό της δημοσιογραφίας: να κάνει τον κόσμο και τις ζωές τον ανθρώπων καλύτερες. Και την πατρίδα μας, που το έχει τόσο πολύ ανάγκη.

Και μιας και είπαμε για το δημογραφικό πρόβλημα, βασική αιτία του οποίου είναι η αδυναμία ή απροθυμία γυναικών να μείνουν έγκυες λόγω της «καριέρας» ή λόγω της μεγάλης δυσκολίας να μεγαλώσουν ένα παιδί στις μέρες μας, φανταστείτε το ωραίο μήνυμα που θα πέρναγε η εκπομπή με την παρουσιάστρια με την κοιλίτσα της, από το πλατό να συντονίζει την εκπομπή και, κατά κάποιον τρόπο, να αποτελεί και πρότυπο για όσες σκέφτονται να γίνουν μάνες αλλά μπορεί να διστάζουν. «Όχι, μη φοβάσαι να κάνεις παιδί, ούτε θα απολυθείς ούτε θα υποβιβάσουμε τη θέση εργασίας σου».

Αμ δε.

Πίστεψες πραγματικά ότι θα άφηναν κάτι τέτοιο να υπάρξει στην ελληνική τηλεόραση – που για να βρεις τα διαμάντια της δημοσιογραφίας που υπάρχουν ακόμα – ή που τώρα έχουν αρχίσει να φωτίζουν – θα πρέπει να σκάψεις τόνους λάσπης για να τα εντοπίσεις μέσα στον βούρκο;

Πίστεψες ότι η δημοσιογραφία με Δ κεφαλαίο θα έβγαινε έτσι εύκολα και αβίαστα νικήτρια, στους χυδαίους καιρούς που ζούμε; Ή μήπως πίστεψες ότι μια εκπομπή σαν αυτή θα την εξαφάνιζαν εν μια νυκτί, έτσι ώστε να την κάνουν κάτι σαν «μάρτυρα»; Μα αυτοί έχουν την τάση, ως σύμβολα πια, να παίρνουν μετά θάνατον την εκδίκηση τους – δηλαδή να νικούν.

Όχι. Ο μόνος τρόπος για εξαφανίσεις κάτι οριστικά, όπως μια λάμψη σε ένα βαθύ σκοτάδι, είναι ο εκχυδαϊσμός, μέχρι να επέλθει νομοτελειακά η απαξίωση και μετά η λήθη. Κοίτα γύρω σου, σκέψου οτιδήποτε μεγάλο, ωραίο και αληθινό, και θα δεις ότι αυτό είναι που συμβαίνει. Και για να κάμψουν την αντίσταση, δεν κρεμάνε πια τους επαναστάτες στην πλατεία του χωριού – αυτό αύριο θα φέρει άλλους τόσους.

Η πιο αποτελεσματική λύση είναι να απαξιώσουν στη συνείδηση του κόσμου το όραμα τους. Κι ένας τρόπος είναι η αλλοίωση, η αποκαθήλωση της αυθεντικότητας, του οράματος και της αποστολής. Να βάλεις, ας πούμε, έναν αστρολόγο να σου ερμηνεύσει τα κοσμικά φαινόμενα, θεωρώντας μέσα στο χάος και στην έλλειψη κριτικής σκέψης του μυαλού σου, ότι αυτό θα «πουλήσει» περισσότερο από ό,τι αν τα πει ένας αστροφυσικός. Ή, να βάλεις κανάν καλλιτέχνη, ζωγράφο, εικαστικό ή ηθοποιό, να σε ενημερώσει με σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και βάθος, για το πώς θα ζήσει τώρα η 77χρονη που της παρέσυραν το σπίτι τα νερά του Daniel.

Συγχαρητήρια σε αυτόν που είχε το όραμα και τη βούληση να μας δείξει με ποιότητα, ήθος και αποστολή, τι συμβαίνει όπου υπάρχει Ελλάδα. Συγχαρητήρια και στην Ευλαμπία, τον Γιώργο που μαζί με τον Βασίλη, τον Μάριο, τον Γιάννη και το Νίκο, έζησαν για τόσο καιρό με μια βαλίτσα στο χέρι υπηρετώντας αυτό το όραμα, όπως και οι ρεπόρτερ με τα συνεργεία τους, το desk, τους αρχισυντάκτες και την παραγωγή από την Αθήνα.

Συγχαρητήρια και σε αυτόν, αυτήν ή αυτούς που κατάφεραν να το εκχυδαΐσουν όλο αυτό – γνωρίζουν καλά κι αυτοί τι θα συμβεί νομοτελειακά, που λέγαμε. Κέρδισαν την ανανέωση της προσωπικής τους μιζέριας για άλλη μια τηλεοπτική σεζόν.

Στο τέλος όμως, ακόμα κι αν αργεί αυτό, οι αξίες είναι που επικρατούν. Και η δημοσιογραφία είναι μια αξία, από αυτές που όσο και να τις θολώνεις, πάντα βρίσκουν τρόπο να λάμψουν ξανά”.