Ευλαμπία Ρέβη: Είμαι έγκυος και έχω γάτες, τα πατουσάκια πάνω στην κοιλιά μου είναι αληθινή αγάπη, όχι κίνδυνος

Ένα δημόσιο ξεκαθάρισμα αποφάσισε να κάνει μέσω των social media η Ευλαμπία Ρέβη, σχετικά με τους κινδύνους που της λένε κάποιοι ότι μπορεί να διατρέχει στην εγκυμοσύνη της, εξαιτίας των δύο γάτων που έχει στο σπίτι της.

Η γνωστή δημοσιογράφος, που πρόσφατα ξεκίνησε μαζί με τον Γιώργο Κουρδή μία δικαστική διαμάχη με τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», θέλησε να ενημερώσει τους ακόλουθούς της στο Instagram ότι δεν κινδυνεύει από τις γάτες της.

Μάλιστα, η Ευλαμπία Ρέβη τόνισε ότι οι περισσότερες γυναίκες κολλούν τοξόπλασμα από άπλυτα λαχανικά ή ωμό κρέας, όχι από τις γάτες.

«Με ρωτάτε συχνά στα μηνύματά σας τι θα κάνουμε με τους γάτους μας, όταν έρθει το μωρό. Η απάντηση είναι απλή: ό,τι κάναμε πάντα. Απλώς θα μεγαλώσουμε σαν οικογένεια. Ναι, είμαι έγκυος. Ναι, έχω γάτες. Και ναι οι φωτογραφίες με τα πατουσάκια πάνω στην κοιλιά μου είναι αληθινή αγάπη, όχι “κίνδυνος”.

Για να το ξεκαθαρίσουμε και σύμφωνα με την επιστήμη: Οι γάτες δεν είναι πρόβλημα στην εγκυμοσύνη. Το μόνο που σχετίζεται με αυτές είναι το τοξόπλασμα, και αυτό: Δεν υπάρχει στις τρίχες ή στα χάδια και το πιο σημαντικό: Οι περισσότερες γυναίκες κολλούν τοξόπλασμα από άπλυτα λαχανικά ή ωμό κρέας, όχι από τις γάτες.

Τι κάνουμε εμείς στο σπίτι μας; Η άμμος καθαρίζεται από τον Σωτήρη ή με γάντια. Πλένουμε τακτικά τα χέρια μας (όπως όλοι πρέπει!) Τους γάτους μας τους φροντίζω και τους λατρεύω όπως και πριν, γιατί η αγάπη δεν είναι “επικίνδυνη”.

Ο Σίβα και ο Λίο μας ήταν εδώ πριν την εγκυμοσύνη. Ήταν οικογένεια πριν το μωρό και θα είναι οικογένεια και μετά. Κι αν κάτι θέλω να μάθει το παιδί μας από το πρώτο του κιόλας σπίτι, είναι πως η αγάπη δεν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται, και είναι άφθονη για όλους!

Οπότε ναι, όταν έρθει το μωρό… θα έχει ήδη τα πιο γλυκά, χνουδωτά γατιά να το προσέχουν, όπως κάνουν όλους αυτούς τους μήνες με τη μαμά τους.

Υ.Γ.: Δεκτές όλες οι καλοπροαίρετες συμβουλές για μια πιο εύκολη μετάβαση και μια αρμονική συμβίωση, όχι αρνητικά σχόλια για τα γατιά μας, που βασίζονται σε λάθος ενημέρωση», έγραψε η Ευλαμπία Ρέβη στην ανάρτησή της.