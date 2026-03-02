MENOY

Εύη Βατίδου στο ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια: Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα, σκέφτομαι περισσότερο τις καλές του στιγμές

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το ετήσιο μνημόσυνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (1/3), με την πρώην σύζυγό του και μητέρα των δύο τους παιδιών, Εύη Βατίδου, να παραχωρεί δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που κάλυψαν την τελετή.

Το πρώην μοντέλο μίλησε για τον εκλιπόντα ποινικολόγο και το τεράστιο κενό που άφησε πίσω του.

«Ο χρόνος βοηθάει, εννοείται. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές, ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια γενικότερα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ειπωθεί κάτι, σιγή και σιωπή είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο, αλλά ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ προσωπικό, αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Όσοι θέλησαν, είναι εδώ. Καλώς ήρθαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους», είπε αρχικά η Εύη Βατίδου.

«Τα παιδιά πήρανε πολλές ευθύνες φέτος και βλέπω ότι τα καταφέρνουνε πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Αναγκάζονται να μπουν σε μια διαδικασία και να πάρουν τον ρόλο σιγά-σιγά του πατέρα τους, σε όλα τα επίπεδα.

Οπότε εγώ πάντοτε θα είμαι δίπλα τους, από πίσω εκεί, να τα στηρίζω, να τους βοηθώ, να τους συμβουλεύω αν με χρειαστούν σε κάτι. Η μαμά είναι μαμά, δεν αλλάζει αυτό. Και νομίζω ότι πλέον είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα από δω και στο εξής», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

«Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουνε μείνει ευτυχώς οι καλές στιγμές. Και τώρα τον σκέφτομαι έτσι μόνο… δηλαδή όσο περνάει ο καιρός σκέφτομαι περισσότερο τις καλές του στιγμές. Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα και αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω», εξομολογήθηκε κλείνοντας τις δηλώσεις της η Εύη Βατίδου.

