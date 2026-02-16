MENOY

LIFESTYLE

Εύη Βατίδου: “Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα με τον Κούγια, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου – Ήταν μίσος”

Φωτογραφία: Intime

THESTIVAL TEAM

Η Εύη Βατίδου μίλησε στον Κώστα Μιναρετζή για τον γάμο της με τον Αλέξη Κούγια, αλλά και για τα δύο παιδιά τους, Χρίστο και Μάιρα.

H Εύη Βατίδου αναφέρθηκε στη δήλωση που είχε κάνει στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη ότι ο γνωστός ποινικολόγος δεν την αγάπησε ποτέ, σημειώνοντας: «Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να μου αλλάξουν τη δήλωση που έκανα, ότι ο Αλέξης Κούγιας δεν με αγάπησε ποτέ. Είναι προσωπικό βίωμα, δεν έχει σημασία αν κάνει σε κάποιον εντύπωση. Δεν μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι αυτό το πράγμα ήταν αγάπη ενός άντρα προς τη γυναίκα του. Μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι ο πατέρας αγάπησε τα παιδιά του, αλλά δεν μπορώ να πω στην κόρη μου ότι αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε, όπως μου συμπεριφέρθηκε. Είναι λάθος. Μιλάω μόνο για τη σχέση τη δική μου με εκείνον. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος».

Εύη Βατίδου

