Ευγενία Ξυγκόρου: Δεν σιδερώνω – Για να βάλω αυτό το φόρεμα έκανα μπάνιο το άφησα στους υδρατμούς και έκανα πιστολάκι

Στο πλατό του Happy Day βρέθηκε το πρωί της Τσικνοπέμπτης, 12 Φεβρουαρίου, η Ευγενία Ξυγκόρου, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να τη συστήνει ως «αερικό της τέχνης» και ως ένα από τα νέα πρόσωπα της υποκριτικής, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Αρχικά, η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον εαυτό της ως ηθοποιό: «Ναι, βλέπω τον εαυτό μου πάντα, σε όλες τις δουλειές. Όταν γυρνάω κάτι έχω κάτι στο μυαλό μου, οπότε άμα το δω αυτό ότι έχει βγει, είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος όλο, εγώ είμαι καλά». Και όταν ρωτήθηκε αν είναι αυστηρή, απάντησε: «Και τα δύο».

Για τις δουλειές του σπιτιού, δεν έκρυψε την αδυναμία της: «Όχι δεν το ’χω, δεν το ’χω. Και τώρα για το φόρεμα με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου έδωσε οδηγίες… Μου ’πε θα κάνεις μπάνιο, θα το βάλεις αυτό να πάρει τους υδρατμούς και μετά με το πιστολάκι θα το κάνεις έτσι».

Παραδέχτηκε μάλιστα πως κρατά αντικείμενα από τις δουλειές της: «Πήρα από τις “8 γυναίκες” ένα κλειδί… το πήρα, το τζούφρωσα. Και εδώ πέρα από τη Φλαντρώ που είμαι, ήδη έχω κλέψει πράγματα».

Για την πορεία της και τις ισορροπίες στη ζωή της σημείωσε: «Όταν ξεκίνησα ήμουνα… το μόνο που μ’ ένοιαζε ήταν αυτό, η δουλειά, τίποτα άλλο. Τώρα όσο περνάει ο καιρός αρχίζω και καταλαβαίνω ότι θες χρόνο για τον εαυτό σου και για τους δικούς σου ανθρώπους». Και αποκάλυψε τι τη γεμίζει σήμερα: «Δοκιμάζω να ζωγραφίσω, να μαγειρέψω, να φτιάξω μινιατούρες… Δεν σου πα ότι ζωγραφίζω καλά».

