Ευαγγελία Συριοπούλου: Έχω ισορροπήσει κάποια πράγματα και με τη βοήθεια του μπαμπά των παιδιών μου

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Ευαγγελία Συριοπούλου στην καλή της φίλη και συνάδελφο, Ευγενία Δημητροπούλου για το νέο επεισόδιο της εκπομπής “Μαμα-δες” που προβλήθηκε το Σάββατο στην ΕΡΤ.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η όμορφη ηθοποιός μίλησε από καρδιάς για την καθημερινότητα με τον σύντροφο της και τα δυο τους παιδιά καθώς και για τις αλλαγές που έφερε ο ερχομός του δεύτερου γιου στη διαχείριση των συναισθημάτων της.

Ειδικότερα, η Ευαγγελία Συριοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η ζωή με τρεις άνδρες στο σπίτι είναι μια χαρά! Στα ώπα ώπα με έχουν, με προσέχουν και τους προσέχω και γω. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει, έχει τρέξιμο γιατί και τα δυο παιδάκια είναι μικρούλια και η καθημερινότητα είναι άλλες φορές λίγο πιο δύσκολη και άλλες φορές λίγο πιο εύκολη”.

“Δεν αγχώνομαι γενικά, είμαι πολύ του προγράμματος. Αυτό με βοηθάει στον χαρακτήρα μου πολύ για να έχω έναν μπούσουλα και τα παιδιά είναι ήρεμα μέσα σ’ αυτό. Οπότε, αφού όλοι είμαστε καλά μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, προχωράμε όμορφα”.



“Σίγουρα έχω κάποια πράγματα ισορροπήσει αλλά και με τη βοήθεια του μπαμπά, ο οποίος είναι λίγο πιο λογικός και δεν χάνει την ψυχραιμία του. Εγώ, για παράδειγμα, όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν, παθαίνω σοκ. Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός και με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, έχω μπει σε ένα άλλο σκαλοπάτι που μπορώ να ελέγξω λίγο καλύτερα τα συναισθήματα μου” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ευαγγελία Συριοπούλου στην εβδομαδιαία εκπομπή ειδικού ενδιαφέροντος της ΕΡΤ.