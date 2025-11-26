Ευαγγελία Δομάζου: Το είχε δει και στον ύπνο της και έλεγα στη Ράνια ότι η μαμά θα φύγει της Παναγίας

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον θάνατο της Βίκυς Μοσχολιού. Η κόρη της, Ευαγγελία Δομάζου, ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Αρχικά, η κόρη της Βίκυς Μοσχολιού και του Μίμη Δομάζου αναφέρθηκε στις τελευταίες ημέρες της μητέρας της. «Η μαμά μπαινόβγαινε στο Υγεία για τρία χρόνια. Όταν ακούς «καρκίνος», περιμένεις σιγά-σιγά το τέλος, δεν ξέρεις πότε, αλλά το περιμένεις. Μας είχε πει και όλες τις λεπτομέρειες για το πώς ήθελε να γίνουν όλα την ημέρα που θα έφευγε. Δέκα-δεκαπέντε μέρες πριν είχε μείνει πια μέσα στο Υγεία τελείως. Το είχε νιώσει. Το είχε δει και στον ύπνο της, την Παναγία και ένα σταυροδρόμι. Και έλεγα στη Ράνια: «Να δεις ότι η μαμά θα φύγει της Παναγίας». Τελικά πέθανε 16 Αυγούστου».

Και πρόσθεσε: «Η μαμά δεν μας μεγάλωσε σαν παιδιά διάσημων ανθρώπων. Ερχόταν στην Πάρο, οι φίλοι της ήταν ψαράδες. Μας έλεγε πάντα να σεβόμαστε ανθρώπους που δεν είχαν ούτε να φάνε. Είχαμε δασκάλους, καθηγητές, πιάνο, μπαλέτο, αρχαία, αγγλικά, γαλλικά. Δεν προλαβαίναμε. Ήθελε να μας δώσει ό,τι της έλειπε. Καμιά φορά έλεγε: «Αυτά που έχω κάνει για σας… δύο πολυκατοικίες θα είχα».

Στη συνέχεια ανέφερε, η Ευαγγελία Δομάζου: «Μας μιλούσε για τα παιδικά της χρόνια και μας είχε πάει στο παλιό της σπίτι στον Κεραμεικό. Μπήκαμε μέσα, ήταν μια μικρή αυλή και ένα δωμάτιο. Μας έλεγε πού κοιμόταν η γιαγιά, πού η Μαρία, πώς χώραγαν όλοι. Για τον Αλέξανδρο, το μωρό που γεννήθηκε και πέθανε, είχε στενοχωρηθεί πολύ. Μας είχε μιλήσει πολλές φορές. Και εγώ, όταν πάω στην εκκλησία, πάντα ανάβω ένα κεράκι για τον Αλέξανδρο».