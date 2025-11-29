Εξοργισμένος ο Δημήτρης Παπανώτας: “Ποιοι είναι αυτοί που κολλάνε ταμπέλες; Τη λέξη bi δεν την έχει ακούσει ο κόσμος;”

Το Σάββατο (29/11) ο Δημήτρης Παπανώτας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Ο δημοσιογράφος μίλησε στην Ελένη Τσολάκη και τον Πέτρο Κωστόπουλο για όλους και για όλα ενώ μεταξύ άλλων δεν μπόρεσε να κρατήσει την ψυχραιμία του αναφερόμενος σε σχόλια που ειπώθηκαν σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και την προσωπική του ζωή.

Μιλώντας για την πολιτική, ο Δημήτρης Παπανώτας είπε: «Νιώθω ότι η αριστερά με πούλησε. Τακτοποιημένος είμαι επαγγελματικά, συνεχίζω να την υποστηρίζω. Αλλά ντροπή είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση. Με μία τέτοια κυβέρνηση, η παράταξη αυτή θα έπρεπε να δώσει λύσεις με βάση αυτή που ήμασταν επί Ανδρέα.

Μου έκανε εντύπωση που δεν μου έστειλε το βιβλίο ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο έχω στηρίξει στη δουλειά μου. Έχω φάει δύο απολύσεις επειδή τον έχω υποστηρίξει, με την τελευταία να είναι πρόσφατη».

«Εγώ τον στήριξα τον Κασσελάκη γιατί ο Τσίπρας τον έβαλε στο ψηφοδέλτια επικρατείας. Δεν βάζεις όποιον περνάει έξω από την Κουμουνδούρου στο ψηφοδέλτιο», συμπλήρωσε.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο δημοσιογράφος απάντησε: «Φυσικά θα το διαβάσω. Λάθος που είστε όλοι εναντίον. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε τον πρωταγωνιστή. Δεν μας ενδιαφέρει πως έζησε εκείνα τα πολύ δύσκολα που πέρασε;».

«Είμαι απογοητευμένος από το τηλεοπτικό τοπίο. Είναι κατάντια αυτό που βλέπω στο ραδιόφωνο. Ο καθένας πιάνει ένα μικρόφωνο», τόνισε ο Δημήτρης Παπανώτας ενώ αρκετά εκνευρισμένος περιέγραψε: «Στην τηλεόραση, έκπληκτος λαμβάνω ένα μήνυμα από την Θεσσαλονίκη που μένουν οι συγγενείς και οι φίλοι, ότι βγαίνει ένας ραδιοφωνικός σταθμός αθλητικός και λέει για την woke ατζέντα που στρέφει τους ανθρώπους στην ομοφυλοφιλία…

Κάπου το κόλλησε σε εμένα αυτός (σ.σ. ο δημοσιογράφος)…Ποιοι είναι όλοι αυτοί που κολλάνε ταμπέλες. Τη λέξη bi δεν την έχει ακούσει ο κόσμος; H Ελλάδα είναι η χώρα της ταμπέλας… O άνθρωπος που μιλούσε για εμένα, δεν ήξερε καν το όνομά μoυ! Το κίνητρο είναι το φθηνό εμπόριο για ακροαματικότητα και η ηλιθιότητα. Φυσικά θα κινηθώ νομικά και στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό και παντού. Είμαι ενοχλημένος».

«Θα κερδίσω τον σεβασμό κάθε ηλίθιου πώς ακριβώς; Να τον κάνω παρέα; Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους δίπλα μας;», κατέληξε ο Δημήτρης Παπανώτας.