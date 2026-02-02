Εβελίνα Νικόλιζα για Ελένη Τσολάκη: Όλοι το βλέπαμε και όντως είχε συζητηθεί πολύ

Δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε η Εβελίνα Νικόλιζα, η οποία τόνισε πως ακόμη δεν της έχει χτυπήσει το καμπανάκι της μητρότητας, ενώ αποκάλυψε ότι οι γονείς της προσπαθούν να την πείσουν να κάνει κατάψυξη ωαρίων.

«Δεν μου έχει χτυπήσει το καμπανάκι να κάνω παιδιά», είπε αρχικά η Εβελίνα Νικόλιζα στις δηλώσεις της.

Η Εβελίνα Νικόλιζα είπε στη συνέχεια: «Αλλά δεν έχω βρεθεί ακόμα και σε μια κατάσταση που να νιώθω ότι είμαι στα προσωπικά μου τόσο καλά με έναν άνθρωπο που να μπορώ να χαλαρώσω και να σκέφτομαι το μέλλον. Δε θα είχα κανένα πρόβλημα να κάνω μόνη μου ένα παιδί, απλώς ακόμα δε μου έχει ξυπνήσει καθόλου αυτό το κομμάτι».

Η Εβελίνα Νικόλιζα πρόσθεσε επίσης: «Αν κάποια στιγμή όμως νιώσω την ανάγκη, φυσικά και πιστεύω ότι μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί και ένας άνθρωπος μόνος του.

Οι γονείς μου με έφεραν σήμερα από Γλυφάδα μέχρι Μαρούσι λέγοντάς μου να κάνω κατάψυξη ωαρίων. Εγώ κοιτούσα τον δρόμο γιατί όταν οδηγούμε δε μιλάμε, και κάποια στιγμή φτάσαμε».

Για την ατάκα του Δημήτρη Πανόπουλου “Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ’ όλους αν θα κοπούμε; Η Ελένη Τσολάκη! Η Ελένη Τσολάκη, στο Open”, η Εβελίνα Νικόλιζα απάντησε: «Εντάξει, προφανώς του ότι ήρθαν έτσι τα πράγματα, του Δημήτρη του το θύμισε αυτό. Εννοείται ότι όλοι το βλέπαμε και όντως είχε συζητηθεί πολύ εκεί. Δεν μου ήρθε στο μυαλό εμένα τώρα που έγινε αυτό, αλλά αφού του ήρθε του Δημήτρη, καλώς το είπε».