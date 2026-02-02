MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Εβελίνα Νικόλιζα για Ελένη Τσολάκη: Όλοι το βλέπαμε και όντως είχε συζητηθεί πολύ

|
THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε η Εβελίνα Νικόλιζα, η οποία τόνισε πως ακόμη δεν της έχει χτυπήσει το καμπανάκι της μητρότητας, ενώ αποκάλυψε ότι οι γονείς της προσπαθούν να την πείσουν να κάνει κατάψυξη ωαρίων.

«Δεν μου έχει χτυπήσει το καμπανάκι να κάνω παιδιά», είπε αρχικά η Εβελίνα Νικόλιζα στις δηλώσεις της.

Η Εβελίνα Νικόλιζα είπε στη συνέχεια: «Αλλά δεν έχω βρεθεί ακόμα και σε μια κατάσταση που να νιώθω ότι είμαι στα προσωπικά μου τόσο καλά με έναν άνθρωπο που να μπορώ να χαλαρώσω και να σκέφτομαι το μέλλον. Δε θα είχα κανένα πρόβλημα να κάνω μόνη μου ένα παιδί, απλώς ακόμα δε μου έχει ξυπνήσει καθόλου αυτό το κομμάτι».

Η Εβελίνα Νικόλιζα πρόσθεσε επίσης: «Αν κάποια στιγμή όμως νιώσω την ανάγκη, φυσικά και πιστεύω ότι μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί και ένας άνθρωπος μόνος του.

Οι γονείς μου με έφεραν σήμερα από Γλυφάδα μέχρι Μαρούσι λέγοντάς μου να κάνω κατάψυξη ωαρίων. Εγώ κοιτούσα τον δρόμο γιατί όταν οδηγούμε δε μιλάμε, και κάποια στιγμή φτάσαμε».

Για την ατάκα του Δημήτρη Πανόπουλου “Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ’ όλους αν θα κοπούμε; Η Ελένη Τσολάκη! Η Ελένη Τσολάκη, στο Open”, η Εβελίνα Νικόλιζα απάντησε: «Εντάξει, προφανώς του ότι ήρθαν έτσι τα πράγματα, του Δημήτρη του το θύμισε αυτό. Εννοείται ότι όλοι το βλέπαμε και όντως είχε συζητηθεί πολύ εκεί. Δεν μου ήρθε στο μυαλό εμένα τώρα που έγινε αυτό, αλλά αφού του ήρθε του Δημήτρη, καλώς το είπε».

Εβελίνα Νικόλιζα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

Eurostat: Το 19% δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του ζεστό – Αρνητική πρωτιά για Ελλάδα

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Gio Kay: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την αποχώρηση – “Θα με θυμούνται για πάντα στην ιστορία του Survivor”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Πριν τις 15 Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τροπολογία Πλεύρη για δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη – “Στόχος ένας μόνιμος χώρος, αν συνεχιστούν οι ροές”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Λιβύη: Συγκρούσεις των δυνάμεων του Χάφταρ με “ομάδες ενόπλων” στα σύνορα με τον Νίγηρα – Τρεις νεκροί

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ταξί χωρίς οδηγό θα κυκλοφορήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο