Eurovision: Ο Ακύλας παρέσυρε το κοινό του Άμστερνταμ στον ρυθμό του Ferto

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Eurovision In Conert το βράδυ του Σαββάτου (11/4) στο Άμστερνταμ. 27 από τους 35 συνολικά καλλιτέχνες της φετινής διοργάνωσης έδωσαν μία πρόγευση στους λάτρεις του θεσμού για όσα πρόκειται να παρακολουθήσουν σε έναν μήνα ακριβώς στη σκηνή της Βιέννης.

Ανάμεσα στα ονόματα που παρέλασαν από το AFAS Live της ολλανδικής πρωτεύουσας ήταν και ο Ακύλας, που παρέσυρε για ακόμα μια φορά το κοινό στον ρυθμό του Ferto.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο pre-party της Eurovision, το οποίο παρότι η Ολλανδία έχει αποσυρθεί φέτος από τον διαγωνισμό, πραγματοποιήθηκε κανονικά για τους Euro-fans που ταξίδεψαν από όλες τις γωνιές της Ευρώπης.

Ο Ακύλας έλαβε θερμή υποδοχή τόσο κατά την on stage εμφάνισή του όσο και νωρίτερα στο meet & greet με τους θαυμαστές και τους δημοσιογράφους, όπου φωτογραφήθηκε και έδωσε συνεντεύξεις.

30 ημέρες πριν τον Α’ Ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται στην 4η θέση, ο Ακύλας βρίσκεται σταθερά στην πρώτη 5άδα των στοιχημάτων για τη νίκη στη φετινή Eurovision, ενώ τα προγνωστικά του δίνουν ξεκάθαρη πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό.