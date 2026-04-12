Eurovision: Ο Ακύλας παρέσυρε το κοινό του Άμστερνταμ στον ρυθμό του Ferto

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Eurovision In Conert το βράδυ του Σαββάτου (11/4) στο Άμστερνταμ. 27 από τους 35 συνολικά καλλιτέχνες της φετινής διοργάνωσης έδωσαν μία πρόγευση στους λάτρεις του θεσμού για όσα πρόκειται να παρακολουθήσουν σε έναν μήνα ακριβώς στη σκηνή της Βιέννης.

Ανάμεσα στα ονόματα που παρέλασαν από το AFAS Live της ολλανδικής πρωτεύουσας ήταν και ο Ακύλας, που παρέσυρε για ακόμα μια φορά το κοινό στον ρυθμό του Ferto.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο pre-party της Eurovision, το οποίο παρότι η Ολλανδία έχει αποσυρθεί φέτος από τον διαγωνισμό, πραγματοποιήθηκε κανονικά για τους Euro-fans που ταξίδεψαν από όλες τις γωνιές της Ευρώπης.

Ο Ακύλας έλαβε θερμή υποδοχή τόσο κατά την on stage εμφάνισή του όσο και νωρίτερα στο meet & greet με τους θαυμαστές και τους δημοσιογράφους, όπου φωτογραφήθηκε και έδωσε συνεντεύξεις.

30 ημέρες πριν τον Α’ Ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται στην 4η θέση, ο Ακύλας βρίσκεται σταθερά στην πρώτη 5άδα των στοιχημάτων για τη νίκη στη φετινή Eurovision, ενώ τα προγνωστικά του δίνουν ξεκάθαρη πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό.

Akylas Eurovision 2026 Άμστερνταμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη αγκαλιά με τον Μάκη Παντζόπουλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 27 δευτερόλεπτα πριν

Τραγωδία στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος που είχε καταπλακωθεί από εκσκαφέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αθήνα: Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες κάτοικοι χωρίς ρεύμα, εκατοντάδες έφυγαν από τα σπίτια τους λόγω κυκλώνα που πλησίαζε στο Βόρειο Νησί της χώρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δ. Νατσιός: Η Ανάσταση του Κυρίου μας καλεί να νικήσουμε το φόβο και το σκοτάδι – Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε