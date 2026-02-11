Eurovision-Akylas: Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό

Την ευγνωμοσύνη που νιώθει ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του κομματιού του «Ferto» εξέφρασε ο Akylas, τονίζοντας ότι η εμπειρία του αυτή, έχει αλλάξει τη ζωή του.

Ο τραγουδιστής διεκδικεί μία θέση στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 για την εκπροσώπηση της χώρας στον μουσικό διαγωνισμό και αναμένεται να εμφανιστεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στον Α’ ημιτελικό, μία ιδιαίτερη ημέρα για εκείνον, καθώς έχει τα γενέθλιά του.

Λίγο πριν την εμφάνισή του στη σκηνή, ο Akylas έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την αγάπη που έχει δεχτεί για το «Ferto», ενώ παράλληλα ζήτησε τη στήριξη του κόσμου.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του “Ferto” και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει. “Είναι τρελό”. Αύριο γίνομαι 27. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», έγραψε ο τραγουδιστής στο story του. Στο ίδιο μήνυμα, ο Akylas υπενθύμισε ότι η ημέρα του Ημιτελικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, απευθύνοντας κάλεσμα στο κοινό να τον στηρίξει ώστε να προκριθεί στον τελικό: «Αύριο είναι η μέρα, είναι ο Α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Βοηθήστε με το να πάμε στον τελικό. #A4 για να στο φέρω #FERTO».

Δείτε την ανάρτησή του

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, ο Akylas με το «Ferto» προηγείται με σαφή διαφορά, συγκεντρώνοντας 51% των ψήφων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» με 17%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Evangelia με το «Paréa», συγκεντρώνοντας 12%. Την ίδια εικόνα αποτυπώνουν και οι αποδόσεις ελληνικής στοιχηματικής εταιρείας για τον νικητή της ελληνικής επιλογής. Ο Akylas εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί με απόδοση 1.40, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του τόσο στο κοινό όσο και στη στοιχηματική αγορά.