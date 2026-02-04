Eurovision 2026: Σαρώνει το “Ferto” του Akyla στο Youtube – Ξεπέρασε τις 2 εκατομμύρια προβολές

Πρώτη η Ελλάδα στο Youtube όσον αφορά στα τραγούδια της Eurovision 2026 που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, με τον Akyla να έχει πάνω από δύο εκατομμύρια προβολές στο «Ferto».

Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και από την πρώτη στιγμή τα σχόλια ήταν πολύ θετικά στα social media στην Ελλάδα. Ωστόσο, φαίνεται πως και στο εξωτερικό ο τραγουδιστής έχει προκαλέσει τον ενδιαφέρον του κόσμου, με αποτέλεσμα να είναι πρώτο σε προβολές, χωρίς ακόμα να έχει αναδειχτεί εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό, όπως αναφέρει και το Eurovisionfun. Η Φινλανδία με 1,6 εκατομμύρια προβολές και η Ουκρανία με 992 χιλιάδες προβολές ακολουθούν.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στον Α’ ημιτελικό του Sing for Greece 2026 την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μαζί με 13 ακόμη υποψήφιους και τα αποτελέσματα για τον νικητή θα ανακοινωθούν μετά και τον Β’ ημιτελικό που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου όπου θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και οι υπόλοιποι 14. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας θα ανακοινωθεί στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μετά από ψηφοφορία του κοινού αλλά και δύο επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά και τα στοιχήματα, το «Ferto» είναι στην τριάδα των φαβορί μέχρι στιγμής, με το Ισραήλ να κατέχει την πρώτη θέση, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει ακόμα το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Φινλανδία, η οποία θα αναδείξει τον εκπρόσωπό της το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και έπειτα ακολουθεί ο Akylas.

Όσον αφορά στην Ελλάδα όμως βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ο Good Job Nicky έρχεται δεύτερος με το «Dark Side of the Moon», ενώ στην τρίτη θέση είναι η Marseaux με το «Χάνομαι».