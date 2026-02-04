Eurovision 2026: Πρωτιά για την Ελλάδα στο Youtube – Αυτό το τραγούδι έφτασε τις 2 εκατ. προβολές

Πρώτη είναι η Ελλάδα στο Youtube όσον αφορά στα τραγούδια της Eurovision 2026, με τον Akyla να έχει πάνω από δύο εκατομμύρια προβολές με το «Ferto».

Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από δύο εβδομάδες και από την πρώτη στιγμή τα σχόλια ήταν θετικά για την Ελλάδα. Ωστόσο, φαίνεται πως και στο εξωτερικό ο τραγουδιστής έχει προκαλέσει τον ενδιαφέρον του κόσμου, με αποτέλεσμα να είναι πρώτο σε προβολές, χωρίς καν να έχει αναδειχθεί εκπρόσωπος της Ελλάδας, όπως αναφέρει το Eurovisionfun.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στον α’ ημιτελικό του Sing for Greece 2026 την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου μαζί με άλλους 13 υποψήφιους, και τα αποτελέσματα για τον νικητή θα ανακοινωθούν μετά και τον β’ ημιτελικό που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου, όπου θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και οι υπόλοιποι 14.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας θα ανακοινωθεί στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μετά από ψηφοφορία του κοινού αλλά και δύο επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Ο Akylas και το «Ferto» κάνουν θραύση

Σύμφωνα με τα προγνωστικά, το «Ferto» είναι στην τριάδα των φαβορί, με το Ισραήλ να κατέχει την πρώτη θέση, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει ακόμα το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Φινλανδία, η οποία θα αναδείξει τον εκπρόσωπό της το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, και ακολουθεί ο Akylas.

Στην Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση, ο Good Job Nicky έρχεται δεύτερος με το «Dark Side of the Moon», ενώ στην τρίτη θέση είναι η Marseaux με το «Χάνομαι».