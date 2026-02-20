Eurovision 2026: Ποιο είναι το τραγούδι της Φινλανδίας που φέρνει δεύτερο τον Akyla στα στοιχήματα
Το ενδιαφέρον γύρω από τη φετινή Eurovision εντείνεται, καθώς οι αποδόσεις των στοιχημάτων διαμορφώνουν από νωρίς ένα σκηνικό έντονου ανταγωνισμού. Η Ελλάδα και η Φινλανδία κινούνται σταθερά στις πρώτες θέσεις, δείχνοντας πως η κορυφή θα αποτελέσει υπόθεση ισχυρών διεκδικητών.
Ο Akylas και η ελληνική συμμετοχή βρίσκονται πολύ κοντά στην κορυφή, διεκδικώντας δυναμικά την πρωτιά, την ώρα που η Φινλανδία απαντά με ένα σχήμα διεθνούς απήχησης.
Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο βρίσκεται η Linda Lampenius, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με τον Pete Parkkonen, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της φινλανδικής pop–rock σκηνής. Ο φινλανδικός εθνικός τελικός στις 28 Φεβρουαρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το συγκεκριμένο δίδυμο θεωρείται από τα μεγάλα φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας.