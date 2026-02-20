MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιο είναι το τραγούδι της Φινλανδίας που φέρνει δεύτερο τον Akyla στα στοιχήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το ενδιαφέρον γύρω από τη φετινή Eurovision εντείνεται, καθώς οι αποδόσεις των στοιχημάτων διαμορφώνουν από νωρίς ένα σκηνικό έντονου ανταγωνισμού. Η Ελλάδα και η Φινλανδία κινούνται σταθερά στις πρώτες θέσεις, δείχνοντας πως η κορυφή θα αποτελέσει υπόθεση ισχυρών διεκδικητών.

Ο Akylas και η ελληνική συμμετοχή βρίσκονται πολύ κοντά στην κορυφή, διεκδικώντας δυναμικά την πρωτιά, την ώρα που η Φινλανδία απαντά με ένα σχήμα διεθνούς απήχησης.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο βρίσκεται η Linda Lampenius, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με τον Pete Parkkonen, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της φινλανδικής pop–rock σκηνής. Ο φινλανδικός εθνικός τελικός στις 28 Φεβρουαρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το συγκεκριμένο δίδυμο θεωρείται από τα μεγάλα φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας.

Akylas Eurovision 2026 Φινλανδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για λαϊκό προσκύνημα – Δείτε φωτο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 26 λεπτά πριν

Ένταση κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης – “Μπλόκο” της αστυνομίας σε υγειονομικούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Το συγκινητικό αντίο στον Αντώνη Μανιτάκη στη Νομική του ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης από Ινδία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη να υπηρετεί τους ανθρώπους μέσα από αξιόπιστες συνεργασίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί της Τιμισοάρα και η πρόεδρός της Θέλτα τίμησαν τα αετόπουλα που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 λεπτό πριν

Κυρανάκης: Τα διαθέσιμα χρήματα πηγαίνουν κατά προτεραιότητα στον ενεργό σιδηρόδρομο για να μην ξαναέχουμε ποτέ Τέμπη