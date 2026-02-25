MENOY

LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas θα τραγουδήσει το “Ferto” στον εθνικό τελικό της Σερβίας

Στον εθνικό τελικό της Σερβίας θα εμφανιστεί ο Akylas, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Ο νεαρός τραγουδιστής μετά την πανηγυρική του νίκη στο “Sing for Greece”, θα τραγουδήσει το “Ferto” στο Pesma Za Evroviziju.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα βίντεο στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης στο Instagram, κατά το οποίο ο 27χρονος τραγουδιστής αναφέρει πως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα εμφανιστεί και θα ερμηνεύσει το κομμάτι.

«Γειά σου Σερβία. Είμαι ο Akylas από την Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα σας ανακοινώσω κάποια τέλεια νέα. Θα σας δω το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου στον εθνικό τελικό PZE 2026. Ας τραγουδήσουμε μαζί το τραγούδι μου για την Eurovision “Ferto”. Ανυπομονώ», είπε ο Akylas.

Akylas Eurovision 2026

